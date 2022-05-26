Оскароносный продюсер Стивен Мао подчеркнул значимость проведения Красноярского питчинга кинопроектов

Завершается приём заявок на Красноярский питчинг кинопроектов, который пройдёт 20-22 июня в рамках Международного форума производителей в Красноярском крае. Подать заявку можно до 1 июня.

Гостями и участникам мероприятия станут представители Администрации губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, бизнеса, киноотрасли и других креативных индустрий России. Среди них: министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, продюсер Сергей Сельянов, продюсер Инесса Юрченко, генеральный директор «Беларусьфильм» Владимир Карачевский, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, заместитель исполнительного директора Фонда «Кинопрайм» Вадим Потапов и др.

Питчинг станет площадкой, консолидирующей творческие ресурсы сибирского региона, призванной вести диалог представителей локальной и «большой» киноиндустрии.

Организаторами Красноярского питчинга кинопроектов являются министерство культуры Красноярского края, КГАУК «Енисей кино», АПКиТ, Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Союза кинематографистов России, продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Национального фонда поддержки правообладателей.

Американский продюсер Стивен Мао, работающий в России с молодыми кинематографистами, высоко отметил организацию отраслевых мероприятий ПЦ «Мувистарт», а также подчеркнул их важность для индустрии.

«Ранее я участвовал на мероприятиях Всероссийского молодёжного кинофорума – в рамках ММКФ, а также в акции “День короткометражного кино”. Мне нравится, как команда Дмитрия Якунина организует подобные мероприятия. Важно, что они оказывают серьёзную поддержку кинематографистам не только в финансовом плане, но и на уровне доверия. Я работал с некоторыми режиссёрами-лауреатами Питчинга дебютантов, и они очень талантливы», – подчеркнул Стивен Мао в интервью порталу MovieStart.

К участию приглашаются кинематографисты, постоянно проживающие либо планирующие снимать свой заявленный проект на территории Красноярского края. Принимаются заявки на производство игровых и документальных фильмов и сериалов. Участие в питчинге бесплатное.

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