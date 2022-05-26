Мультсериал «Новое Простоквашино» перевели на жестовый язык

МТС реализовала проект по синхронному переводу на русский жестовый язык мультсериала «Новое Простоквашино». Теперь глухие и слабослышащие дети смогут встретиться с любимыми экранными героями ‒ дядей Федором, котом Матроскиным, Шариком, почтальоном Печкиным, а также познакомиться с новыми жителями Простоквашино ‒ сестрой дяди Федора Верой Павловной и ее другом Тама-Тамой.

«Новое Простоквашино» ‒ российский мультсериал, являющийся продолжением серии мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Весна в Простоквашино». Проект реализован совместно с анимационной студией «Союзмультфильм» и ее детским развлекательным и развивающим каналом «Мультиландия».



Более 40 серий мультфильма «Новое Простоквашино» с сурдопереводом размещены в социальной сети «ВКонтакте», они также включены в сетку вещания телеканала «Мультиландия», доступного в том числе в онлайн-кинотеатре KION, каждое воскресенье в 17:25 по московскому времени.



«Создание доступной инклюзивной среды – важная часть социальной миссии нашей компании. МТС на постоянной основе реализует ряд просветительских и образовательных программ, обеспечивающих равные возможности, и я уверена, что наш новый проект поможет социализации и адаптации глухих и слабослышащих ребят. В дальнейших планах ‒ продублировать на русский жестовый язык часть библиотеки онлайн-кинотеатра KION», ‒ рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

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