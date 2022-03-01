Актриса Орнелла Мути заявила о желании стать гражданкой России

Итальянская кинодива призналась, что уже учит русский язык! Правда ли, что у артистки есть славянские корни? Планирует ли Наталья Орейро переезжать в Москву? Из-за чего Стивен Сигал променял Рублевку на Краснодарский край? Почему зарубежные знаменитости хотят жить в России?

Звезда итальянского кино Орнелла Мути приобрела трехкомнатную квартиру в роскошном доме на Остоженке, недалеко от храма Христа Спасителя. Актриса и ее гражданский муж Фабрис Керерве признаются, что часто бывают в Москве.

«Только с русскими женщинами я могу говорить искренне и открыто», — делится знаменитость.

Недавно секс-символ Италии заявила, что хочет стать гражданкой России! Мути рассказала, что девичья фамилия ее матери – Соловьева. Женщина наполовину русская, а бабушка с дедушкой родом из Санкт-Петербурга!

«Мой дедушка официально служил медиком при царе. А моя бабушка была пианисткой. Также в нашем роду есть одна исполнительница лирических песен. Возможно, именно из-за русских корней наша семья такая артистичная», — пояснила она.

Звезда фильма «Укрощение строптивого» говорит, что у нее здесь много друзей. Она хорошо общается с шоуменом Александром Реввой. Артистка даже сыграла саму себя в одном из клипов исполнителя. Кроме того, Орнелла много лет дружит с художником Никасом Сафроновым.

«Я сказал ей, что мой дом всегда в ее распоряжении. Ей понравилось здесь жить, она провела тут несколько дней», — делится Сафронов.

В последнее время многие мировые звезды хотят жить в России. Красный паспорт выдали бразильскому футболисту Марио Фернандесу, американскому бойцу в смешанных единоборствах Джеффу Монсону и сербскому актеру Милошу Биковичу.

«Думаю, что я был русским еще до того, как приехал сюда. С первого дня я чувствовал себя так, словно я дома», — признался Милош.

«Это огромная страна, в которой даже больше возможностей, чем у себя на родине. Здесь они могут приумножить число своих поклонников», — говорит итальянский певец Энрико Колонна.

Полгода назад уругвайская актриса Наталья Орейро тоже стала россиянкой. Звезда сериала «Дикий Ангел» вместе со своим сыном торжественно принесли присягу в посольстве РФ в Буэнос-Айресе.

Артистка часто бывает в России с концертами и свободно говорит на русском языке. Поклонники ласково называют ее «Наша Наташа». Но, в отличие от своей французской коллеги, Наталья не торопится переезжать.

«Она очень востребована, так как у нее есть здесь целая армия поклонников. Все фанатские группы ведут администраторы, многих из которых Орейро знает лично», — говорит музыкальный продюсер Павел Рудченко.

А вот голливудский актер Стивен Сигал не стал медлить. Сразу после получения российского паспорта, он приобрел квартиру в городе Электросталь. Затем звезда купил роскошный особняк на Рублевке! Интерьер дома выполнен с использованием мрамора и позолоты, а на окнах установлены пуленепробиваемые стекла. Жилье стоит сто миллионов рублей!

«У Сигала в США не очень хорошая репутация. У него огромное количество судов, связанных с домашним насилием. Все это испортило его карьеру. Режиссеры отказывались его снимать, он терял гонорары», — объясняет председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова.

Знаменитость и его семья недолго прожили в элитном коттеджном поселке. Они переехали в Краснодар. По словам друзей Стивена, всему виной погодные условия.

«Сигал подался в более теплые края. Там и зима не так чувствуется — все-таки ему привычнее более теплый климат», — говорят знакомые актера.

Звезда проводит большую часть времени на юге, где занимается виноделием. Но иногда артист все же бывает в столице. Тогда он останавливается в своем загородном доме.

Жерар Депардье был одним из первых иностранцев, кто захотел стать гражданином России. Он получил документы в 2013 году. Актер активно снимался в отечественных фильмах, признавался нашей стране в любви и даже принял православие! За вклад в кинематограф ему подарили две квартиры: в Саранске и в Грозном.

«Ему не жалко денег дать, он все-таки артист. Для меня он – звезда мирового класса», — признается организатор концертов Сергей Лавров.

Некоторые поклонники считают, что актер преследовал корыстные цели. Специалисты утверждают, что размер налогов во Франции гораздо выше, чем в России.

«У нас налоговый режим не превышает 13-ти процентов, что значительно ниже Европейского. В той же Италии и Франции налог доходит до 70-80 процентов. Существенная разница», — объясняет адвокат Гюзель Жубанова.

«Во Франции автомобилист, который имеет дорогую машину, за одно и то же правонарушение платит больше, чем автомобилист, у которого дешевая машина», — рассказывает Мария Тарханова.

Спустя пять лет Жерар подтвердил догадки, когда неожиданно отказался от российского гражданства! Это произошло после того, как власти подняли пенсионный возраст. Депардье уехал в Бельгию. А вскоре подал прошение на получение гражданства Алжира. Пользователи Сети уверены, что это будет не последний паспорт в коллекции французского актера.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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