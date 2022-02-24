Певица Ольга Серябкина не смогла улететь из Симферополя после концерта

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Ольга Серябкина вынуждена временно остаться в Крыму после выступления. Вчера певица давала концерт, поздравляя мужчин с 23 февраля, а уже сегодня утром аэропорт Симферополя был закрыт. В Москве Ольгу ждёт маленький сын и вся семья. Позднее менеджер артиста сообщила, что певица выезжает в Москву на машине.

Поклонники и родные переживают за Ольгу, как и за всех вынужденных участников сложившейся ситуации, и желают как можно быстрее оказаться дома.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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