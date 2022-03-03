Анджелина Джоли и Брэд Питт. От любви до ненависти

Скандальный развод одной из самых красивых пар Голливуда стал настоящим потрясением для поклонников актеров. Ведь звездный брак выглядел идеальным.

Их отношения начались на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», где актеры играли семейную пару киллеров. По сюжету им поступил заказ убить друг друга. Сценарий предполагал большое количество горячих любовных сцен, и актеры прекрасно с этим справились. Говорят, во время съемок актриса поставила перед собой цель соблазнить партнера и успешно с этим справилась. И это не удивительно! Миллионы мужчин до сих пор сходят с ума только от одного взгляда роковой красотки, обладающей необъяснимой магией. На свою первую свадьбу она явилась в белой рубашке, где было кровью написано имя жениха. Во время второго брака Анджелина с мужем носили кулоны с кровью друг друга. Не устоял перед чарами Джоли и Брэд Питт. Роль любящих супругов удалась актерам не только на экране.

Замок на берегу моря, шестеро детей, красные дорожки, успешные проекты в кино. Со стороны жизнь пары была похожа на сказку. Во всех интервью они хвалили друг друга. Питт называл свою избранницу «лучшей женой на свете», а она утверждала, что ей достался идеальный муж, а детям – эталонный отец. Как выяснилось позже, оба лгали, а за показными улыбками на самом деле скрывались боль и слезы.

Актриса внезапно подала на развод, обвинила мужа в алкоголизме, злоупотреблении запрещенными веществами и домашнем насилии. Заявила, что он поднимал руку на их детей! Но актер так и не понял, почему любимая женщина объявила ему настоящую войну.

«Как любая мать я боюсь, что с моими детьми может что-то случиться, я не могу заснуть и переживаю за них», — говорила Анджелина журналистам.

Вся правда о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли! Как красивая история любви превратилась в семейную драму? Почему от красавца Брэда ушли обе жены? Правда ли, что Анджелина практиковала темную магию и использовала ее против мужа? Действительно ли семью разрушили вредные привычки Брэда, а развод едва не стоил ему карьеры? Что скрывала сама Анджелина? Правда ли, что она страдает психическими заболеваниями? Зачем на самом деле Джоли усыновляла детей из разных стран, и почему она в последний момент отказалась от мальчика из России? На чью сторону встали наследники актеров? Смирился ли Бред с ролью «воскресного папы»? И кто в этой истории реальная жертва?

Не пропустите невероятную историю любви знаменитой Бранджелины в премьерной серии документального цикла «Они потрясли мир» «Анджелина Джоли и Брэд Питт. От любви до ненависти» в субботу, 05 марта в 10:00 на Пятом канале.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.