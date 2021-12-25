Актёр Евгений Дятлов озвучил нового персонажа и спел песню в «Смешариках»

Евгений Дятлов, российский актёр театра и кино, певец и музыкант, озвучил символ наступающего 2022 года, Тигра, в новогоднем эпизоде «Смешариков» – «Охота на тигра». Зрители смогут увидеть серию 25 декабря 2021 года эксклюзивно на Кинопоиске.

Жители Ромашковой долины готовятся ко встрече Тигриции, героине эпизода «Новогодняя сказка», вышедшего на экраны 14 ноября 2009 года, также в преддверии года тигра. Однако, на этот раз вместо прекрасной дивы появляется самоуверенный и амбициозный тигр на огненно-красном болиде. И всё как обычно идёт не по плану, вперемешку со странными танцами, удивлёнными взглядами и головокружительной погоней. В финале серии звучит лирическая композиция в исполнении Евгения Дятлова и Марины Ланды, которую несомненно оценят поклонники сериала.

«Озвучивать анимационного персонажа, которого никто раньше не видел, невероятно сложно и ответственно: от тебя зависит каким его увидит зритель. У «Смешариков» настолько разновозрастная аудитория, что задача усложняется в разы. Надеюсь, мой персонаж, Тигр, понравится зрителям. В начале серии он кажется самовлюбленным парнем, на на самом деле он – искренний романтик», – прокомментировал Евгений Дятлов.

«”Охота на тигра” – это ироничная, местами лирическая история с нотками лёгкой грусти, которую порой испытываешь в предновогодней суете. Уверена, зритель почувствует тепло и нежность, которые мы вложили в эпизод. Несмотря на появление нового персонажа, сюжет сохранил все классические, чисто смешариковские приёмы, так любимые поклонниками сериала. От всей команды создателей поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством, и желаем сохранить в себе тот неиссякаемый оптимизм, бодрость и правильный авантюризм, которыми наделены наши персонажи», – отметила Татьяна Павлова, продюсер анимационного проекта «Смешарики».

А с 25 декабря на специальной странице Яндекс Плюса голосовая помощница Алиса вместе со Смешариками будет поздравлять детей с Новым годом: любимые герои обратятся к ребёнку по имени и включат праздничную серию мультсериала.

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