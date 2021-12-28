САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют» подвела итоги

Подведены итоги всероссийского отборочного этапа на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», организованной киностудией «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential, при поддержке Министерства культуры РФ. В шорт-лист прошел 31 проект из 595 поданных заявок. После заключительного этапа отбора, 1 февраля 2022 года будет объявлена десятка проектов-финалистов, авторы которых примут участие в лаборатории. Финалисты получат возможность доработать свои дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии.

В шорт-лист вошли:

Агрба Атана, «Синее-синее солнце» (Москва);

Андилевко Илья, «Мама, как это?» (Санкт-Петербург);

Барсукова Мария, «Ноль целых» (Москва);

Варенников Александр, «Небо, земля и что-то еще» (Санкт-Петербург);

Вилкова Ирина, «Митина любовь» (Москва);

Вологдин Дмитрий, «Я справлюсь» (Санкт-Петербург);

Горбушина Вероника, «Теплица» (Москва);

Груша Степан, «Поли» (Санкт-Петербург);

Грушин Никита, «В глубину» (Санкт-Петербург);

Грязев Андрей, «Падение» (Москва);

Доржиев Батор, «Дочь» (Москва);

Елисеев Антон, «Тихий свет» (Екатеринбург);

Калашникова Наталья, «Тишина» (Москва/Санкт-Петербург);

Калинина Юлия, «Сиделка» (Москва);

Колмаков Антон, «Акционистка» (Екатеринбург);

Копцевы Владимир и Елена, «Крым наш» (Санкт-Петербург);

Кульков Максим, «Бумажное солнце» (Москва);

Мамыкин Антон, «Космос засыпает» (Санкт-Петербург);

Марченко Игорь, «Счастлив, когда ты нет» (Москва);

Насибулина Алина, «Эвридика» (Москва);

Нидоев Эрадж, «Синяя кошка» (Москва);

Овечко Сергей, «Северная станция» (Москва);

Саетов Ильшат, «Чатыр-тау» (Москва);

Семыкина Дина, «Плоскогорье» (Санкт-Петербург);

Спиридонов Денис, «У подножия гор» (Москва);

Стадников Андрей, «Алфавит» (Москва);

Степанова Анастасия, «А Гамлет был в кедах» (Москва);

Уйманов Виталий, «Бисер» (Тольятти);

Цой Игорь, «Покорность» (Москва);

Шкундов Иван, «Сожители» (Москва);

Южаков Алексей, «Ку-ку» (Тюмень).

Анна Гудкова, мастер лаборатории «Ленфильм-дебют»:

– Мы благодарны всем, кто прислал свои работы для участия в лаборатории, и высоко ценим ту искренность, эмоциональность, талант и любовь к кино, которые чувствовались в каждом письме и текстах, которые нам довелось прочесть. Мы убеждены, что уже сейчас выбранный нами список авторов заслуживает самого пристального внимания от киноиндустрии. Это яркие, самобытные и нетривиальные режиссеры и сценаристы, о которых мы точно еще услышим.

На следующем этапе мастера и кураторы, в числе которых режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Андрей Прошкин, Николай Хомерики и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, по итогам творческого задания отберут из шорт-листа 10 лучших проектов для дальнейшей работы с авторами в рамках лаборатории.

Финалисты станут известны 1 февраля. Обучение стартует весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в офлайн — и онлайн-форматах. Программа лаборатории включит в себя три очных учебных недели в Санкт-Петербурге под руководством креативного продюсера кинокомпании 1-2-3 Production Анны Гудковой и редактора Александры Васнецовой, индивидуальную онлайн-работу с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень 2022 года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

Цель лаборатории – повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами; помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст.

Инициатор создания и руководитель – продюсер кинокомпании СТВ, основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд («Купе номер 6» Юхо Куосманена, Гран-при Каннского кинофестиваля 2021; «Сердце мира» Наталии Мещаниновой; «Аритмия» Бориса Хлебникова и др.). С 2012 года Наталья проводит в России международные образовательные программы в сфере кино.

Подробнее о лаборатории: https://lenfilm-debut.ru/

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