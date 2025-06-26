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«Акулы»: в России снимут свой хоррор акульей тематики

editor
By editor
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Sharks
Фото предоставлено Inside Promotion

На Черном море снимут фильм о противостоянии акулы и человека. Новый проект получил название «Акулы», в режиссерском кресле Кирилл Клепалов, известный операторской работой в фильме «Дурак» и сериале «Комбинация». Продюсируют картину Марк Горобец, среди проектов которого «Тур с Иванушками» и «Блиндаж». Команду картины дополнили сценаристы Владимир Васильев («Беспринципные» и «Happy End») и Александр Чубарьян («На игре»).

Фильм следует лучшим традициям акульих триллеров, но переносит события в знакомый зрителю сеттинг черноморского побережья. Компания российских туристов отправляется в путешествие на катере в Абхазию. В результате несчастного случая молодые люди оказываются в ловушке на морской ферме, переполненной голодными акулами-людоедами. Выбраться из западни можно, только объединив усилия. На что пойдут друзья ради спасения?

Картина «Акулы» – большой проект, соответствующий по всем параметрам лучшим голливудским аналогам. Качественные высокобюджетные фильмы российского производства появляются в прокате практически каждую неделю, но впервые отечественная компания разрабатывает картину в жанре акульего триллера.

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