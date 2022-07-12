Акустический квартирник Ирины Ортман пройдёт в Москве

Накануне своего дня рождения, 21 июля 2022 года в 19:00, певица, выпускница «Фабрики звёзд 3», солистка группы «Тутси» Ирина Ортман даст большой сольный акустический концерт квартирник. В сет-лист выступления артистки войдут, как песни из трёх сольных альбомов Ортман, так и свежие синглы Ирины в абсолютно новом звучании.

«Каждый концерт — по-своему уникален, сольный концерт — уникален вдвойне, а акустический сольный концерт — это особая магия и трепет. Чистый лайв в акустике! Мы с музыкантами уже готовимся ко встрече со зрителями, обещаем — будет тепло, уютно, вкусно и музыкально!», — говорит Ирина Ортман.

Мероприятие пройдёт в самом центре столицы — уютном и атмосферном ресторанном доме «Булошная» по адресу: Москва, ул. Житная, д. 10.

Подробности по ссылке.

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