Группа «ЗАВТРА БРОШУ» впервые выпустила EP с личными историями

Группа «ЗАВТРА БРОШУ» представляет EP «Я просто тебя выдумал». В отличие от веселых поп-панк треков, которые музыканты выпускали ранее, новые песни рассказывают о личных переживаниях.

Смену стиля артисты связывают со своим взрослением и взрослением слушателей – в этом году группе «ЗАВТРА БРОШУ» исполнилось 4 года, и за это время появилось желание передавать через музыку истории о настоящих чувствах, о любви к людям и всему, что дорого.

В треке под названием «Дом» фронтмен группы рассказал о своем доме, в котором он прожил более 20 лет, после чего здание снесли. Строчки песни автобиографичны: на месте родного дома теперь поле, а любимая комната является во снах. Это самый трогательный трек с EP, который будет близок всем, кто хоть раз переживал разлуку с родными людьми и местами.

«ЗАВТРА БРОШУ» обещают, что впереди слушателей ждет еще больше лирических треков о личном, а пока можно познакомиться с началом нового пути группы – EP «Я просто тебя выдумал». Послушать песни можно на всех цифровых площадках.

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