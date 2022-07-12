XVI МКФ имени Андрея Тарковского «Зеркало» объявил свою программу

В основном конкурсе представлены 8 фильмов, в производстве которых приняли участие 10 стран. В программе фестиваля запланировано более 10 российских кинопремьер. XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдёт в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области с 22 по 27 июля 2022 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. Фестиваль откроется в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского, концертом-посвящением 90-летию мастера с участием OpensoundOrchestra и специальных гостей. Председатель международного жюри — однокурсник и друг Тарковского, Али Хамраев.

ОТКРЫТИЕ

Открытие фестиваля состоится 22 июля в Юрьевце — городе, где провёл своё детство Андрей Арсеньевич Тарковский и где теперь находится его Дом-музей, культурный центр и хранится архив режиссёра.

В 18:00 на Георгиевской площади Юрьевца начнется концерт, посвящённый 90-летию мастера. В основе концерта — авторские тексты режиссёра и музыкальные произведения, сыгравшие особую роль в его жизни и творчестве. Тексты прозвучат в прочтении актёров Сергея Шакурова и Михаила Ткачука. Композиции Баха, Бетховена, Пёрселла, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении симфонического оркестра OpensoundOrchestra. Это — один из самых смелых и профессиональных современных оркестров России, работающий как с новейшим звуковым искусством, так и на территории барокко, классики, театральной и киномузыки.

Также в концерте примут участие несколько специальных гостей, вдохновлённых творчеством Андрея Тарковского.

НОВЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

В Иванове показы кинопрограмм фестиваля пройдут на новых площадках: в арт-резиденции на ивановском ж/д вокзале и в кинозале музейно-выставочного центра.

Основной площадкой фестиваля станет Музейно-выставочный центр. Здесь будут проходить показы конкурсной программы и встречи с членами жюри, будет работать ярмарка интеллектуальной литературы и фотовыставка, в основе которой — архив Андрея Тарковского в Юрьевце.

В творческой резиденции на ивановском ж/д вокзале будет оборудована специальная киноплощадка и стойка с информацией о фестивале, а также с сувенирами и книгами к 90-летию Андрея Тарковского. Здесь зрителям представят ретроспективу фильмов мастера и специальную программу «Планета Тарковского». Вход на все показы на вокзале будет свободный, без регистрации.

Часть программ фестиваля будут представлены в ивановском кинотеатре «А113». Впервые в истории «Зеркала» в кинотеатрах малых городов Ивановской области, Шуи и Кинешмы, будет показана полноценная фестивальная программа отечественного кино «Свои».

Наконец, специальные показы кинофестиваля пройдут в Москве, в Государственной Третьяковской галерее.

ПРОГРАММЫ

Директор фестиваля Константин Нафиков: «Этот год стал настоящим вызовом для фестиваля. Но благодаря работе всей команды удалось собрать конкурсную программу с фильмами из самых разных стран, сформировать международное жюри и масштабно отметить 90-летие со дня рождения Андрея Тарковского. Безусловно, фестиваль претерпит в будущем некоторые изменения, но свою ключевую задачу по выстраиванию культурных мостов он сохранит».

Фестивальные показы разделены на девять программ, большинство из которых хорошо знакомы зрителям «Зеркала». Помимо основного конкурса это программа «Тарковский контекст», куда входят фильмы, либо имеющие прямое отношение к миру Андрея Тарковского, либо находящиеся с ним в напряженном диалоге, программа российского кино «Свои», где представлены лучшие российские фильмы года, программа фильмов от членов жюри фестиваля, программа анимации и программа «Большая тройка», которая состоит из трёх фильмов с главных фестивалей мира.

Программа «Тарковский контекст» в этом году состоит из четырёх сеансов, посвященных юбилярам 2022 года, чьи творческие и жизненные пути пересекались с Андреем Тарковским. Это сборник советской анимации с музыкой Эдуарда Артемьева, фильм Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и философская притча «Бо Ба Бу» Али Хамраева. Артемьеву, Кончаловскому и Хамраеву в этом году исполняется 85 лет, и фестиваль, программа которого в этом году построена вокруг 90-летия Андрея Тарковского, безусловно, не мог пройти мимо этих важных дат. Артемьев и Кончаловский были соавторами и соратниками Андрея Тарковского, а с Али Хамраевым патрона фестиваля связывала многолетняя дружба. Завершит «Тарковский контекст» фильм «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского, ученика Андрея Арсеньевича и многократного участника «Зеркала»; в этом году Константин Сергеевич празднует свой 75-летний юбилей.

К 90-летию Тарковского подготовлены сразу две фестивальных программы: «Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского» и «Планета Тарковского».

В программу «Планета Тарковского» входят реставрации советской классики, образующие контекст для кинематографа Андрея Тарковского и связанные с его вселенной невидимыми нитями. В программу вошел режиссёрский дебют Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), один из лучших советских истернов, в котором впервые встретились актёры Александр Кайдановский и Анатолий Солоницын (примечательно, что и «Сталкер», где эти артисты встретились вновь, задумывался изначально именно как истерн). Фильм «Проверка на дорогах» (1971) Алексея Германа, в котором играют актёры Тарковского — Ролан Быков, Анатолий Солоницын и Николай Бурляев, только что снявшиеся вместе в «Андрее Рублёве», а исполнитель главной роли в «Проверке» Владимир Заманский играл в дипломной работе Андрея Тарковского «Каток и скрипка». В «Повороте» Вадима Абдрашитова тоже играют Кайдановский, Солоницын и Олег Янковский. Наконец, в программу вошел фильм «Калина красная» Василия Шукшина, однокурсника Тарковского — оба учились в легендарной мастерской Михаила Ромма, и «Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского, соавтора и друга Андрея Тарковского. Эта программа собрана для показа на новой для «Зеркала» площадке, специально построенного кинотеатра на вокзале, где пройдёт также ретроспектива Андрея Тарковского. Ивановские зрители и гости города смогут таким образом ощутить себя современниками великого советского кинематографа.

Программа фестиваля этого года была сформирована отборочной комиссией в составе Константина Нафикова, Александры Лавровой, Павла Шведова (программа анимации) и Андрея Апостолова (программа «Планета Тарковского»).

КОНКУРС И ЖЮРИ

В основном конкурсе представлены 8 фильмов, в производстве которых приняли участие 10 стран.

Международный конкурс «Зеркала» традиционно состоит из авторского кино со всего мира. Главным критерием тут является режиссёрская смелость и поиски нового языка для выражения вечных проблем, которые волнуют человечество, без оглядки как на фестивальную конъюнктуру, так и на коммерческий потенциал. Российский кинематограф в конкурсе представляют сразу две работы: это мировая премьера фильма «Тембот» Тины Мастафаевой, выпускницы легендарной Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, и российская премьера фильма «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, побывавшего в конкурсе Роттердама. И если «Тембот», рассказывающий историю взросления в современном Нальчике, своей открытостью, кажущейся простотой и беззащитностью интонации ближе к кинематографу 1960-х, то визионерский эксперимент Марии Игнатенко ищет способ для разговора о по-настоящему невыразимом, и этот философский поиск своими корнями уходит в том числе в поздний кинематограф Андрея Тарковского.

Working class heroes / Герои рабочего класса. 2022. Сербия. Режиссёр: Милош Пушич.

The city and the city / Город и город. 2022. Греция. Режиссёры: Христос Пасалис, Силас Цумекас.

Shankar’s fairies / Феи Шанкара. 2021. Индия. Режиссёр: Ирфана Маджумдар.

The Rust / Ржавчина. 2021. Колумбия, Франция. Режиссёр: Хуан Себастьян Меса.

Tembot / Тембот. 2022. Россия. Режиссёр: Тина Мастафова.

Bagyt / Счастье. 2022. Казахстан. Режиссёр: Аскар Узабаев.

Achrome / Призрачно-белый. 2022. Россия, Израиль, Германия. Режиссёр: Мария Игнатенко.

Восьмой фильм-участник конкурсной программы будет объявлен дополнительно.

Конкурсную программу судит авторитетное международное жюри, которое в этом году представляют кинематографисты из России, Узбекистана, Индии и Китая.

Председателем жюри станет Али Хамраев — признанный во всем мире классик авторского кино, однокурсник Тарковского по ВГИКу. Андрея Арсеньевича и Али Иргашалиевича связывала многолетняя дружба: именно Хамраев помогал подбирать натуру для съёмок «Сталкера» в Исфаре (Таджикистан), но из-за землетрясения работа была приостановлена.

Два других члена жюри, Чжан Мяоянь и Арун Картик — победители «Зеркала» прошлых лет. Чжан Мяоянь в 2015 году увёз из Иванова в Поднебесную гран-при кинофестиваля «Зеркало» за картину «Райский уголок» (Tian Tang Jiao Luo), а Арун Картик получил главный приз на кинофестивале «Зеркало-Онлайн» в 2020 году.

Ещё один участник жюри — актриса и куратор Полина Лиске. Уроженка старинного села Палех в Ивановской области, она училась у Дмитрия Крымова, Ивана Вырыпаева, Юрия Арабова, а несколько лет назад вернулась в родной поселок, чтобы создавать здесь свой собственный театральный и культурный центр.

Подробную информацию о фильмах, программах и специальных событиях фестиваля читайте на сайте https://zerkalo.space/.

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