Александр Добронравов признался в любви всем женщинам

Певец и композитор Александр Добронравов выпустил новую песню и клип «Божественная». Эта песня-признание в любви всем женщинам, жёнам и любимым девушкам, накануне Международного женского праздника.

«Божественная – это образ внутренней энергии, которая ассоциируется с мягкостью, заботой и любовью. Очень сложно написать простую песню, а тем более с изюминкой. Припев мной был написан очень давно, а вот запевы родились, когда я сел за рояль. Работа в студии над песней длилась около трех месяцев совместно с аранжировщиком и саунд-продюсером Александром Коноваловым, и вот сейчас, я с радостью, представляю свою новую работу», — рассказывает Александр Добронравов.

Видео полностью создано с помощью нейросетей и современных технологий. В клипе показан весенний образ столицы России, где главный герой идёт делать предложение своей возлюбленной, но в итоге оказывается без подарка. Александр Добронравов в клипе выступает в качестве рассказчика истории. Очень добрая и трогательная история воплощена Антоном Дориным и Эриком Льяновым.