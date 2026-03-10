«Вне времени / Timeless»: Bel Suono отметят 15-летие новым альбомом и концертом в Кремле

Трио российских пианистов-виртуозов Bel Suono отмечают знаменательную дату — 15-летие своей творческой деятельности. В честь этого особого события в Государственном Кремлёвском Дворце состоится юбилейный концерт. По словам продюсера и создателя коллектива Лейлы Фаттаховой, это будет яркое и масштабное событие, которое подчеркнёт исключительный талант музыкантов, уникальность исполнения и впечатляющие масштабы творческой карьеры Bel Suono.

Юбилейное шоу «Нам 15 лет!» — это синтез классики, современности и инноваций, объединенных в уникальном формате, который заслуженно завоевал сердца слушателей по всему миру.

За прошедшие годы Bel Suono создали свой неповторимый стиль и узнаваемый почерк, работая в прогрессивном классическом кроссовере, соединяющем академическую традицию с современными технологиями, сценическим шоу и авторскими интерпретациями шедевров мировой и отечественной музыки. Их интерпретации классики поражают свежестью и глубиной, а виртуозность исполнения сочетает профессионализм с эмоциональной мощью и тонким вкусом.

За 15 лет коллектив выступил более чем в 30 странах, подарив зрителям свыше 700 аншлагов на сценах крупнейших театров и концертных залов. Их гастрольный тур «Лучшее и Новое» 2025 года стартовал в Кремлёвском Дворце и охватил города России, а также страны СНГ и Ближнего Востока, включая Баку, Ереван, Тбилиси, Ташкент, Минск и Дубай. В 2025 году коллектива был удостоен престижной премии «BraVo» в номинации «Классическая композиция в современном исполнении», подтвердив статус лидеров современной классической сцены.

Юбилейный концерт станет не только праздником музыки, но и платформой для новых коллабораций и творческих экспериментов. Впервые в рамках концерта Лолита Милявская эксклюзивно представит новую версию одного из своих хитов, выступив в необычном для себя амплуа. Ее совместная работа с Bel Suono обещает стать настоящим музыкальным сюрпризом для публики. Как и выступление талантливой поэтессы Анны Егоян, оно подарит зрителям уникальную возможность окунуться в богатство поэзии и ощутить силу слова. Еще одним специальным гостем станет диджей Леонид Руденко, известный во всем мире своими неповторимым танцевальными бэнгерами. Зрителей юбилейного концерта Bel Suono ждёт его музыкальный сет, в котором музыкант обещает соединить классику с современными танцевальными ритмами.

В преддверии юбилея состоится релиз нового студийного альбома «Вне времени / Timeless», — седьмого по счету в дискографии коллектива. Этот альбом — философский манифест, в котором традиции и современность сливаются в единое целое. В нем представлены переработки «Времен года» Антонио Вивальди, первая часть Лета, а также авторские композиции, такие как «Покорение металла», «Первый танец», «Вальс для неё», «Падающая звезда». Не обойдены стороной и ремиксы на популярные произведения — «Либертанго» и «Зиму», ставшие визитными карточками Bel Suono.

Уникальность коллектива — в их способности говорить на языке XXI века, сохраняя при этом уважение к традициям. В составе трио — Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин — выпускники Московской консерватории, победители международных конкурсов, талантливые композиторы и импровизаторы, чье мастерство подтверждено многочисленными наградами и признанием публики.

За творческим успехом Bel Suono стоит продюсер Лейла Фаттахова — выпускница Ташкентской Консерватории по специальности фортепиано, музыкальный критик с 25-летним опытом работы в ведущих рекорд-компаниях. Именно её вдохновение и профессионализм позволяют коллективу постоянно развиваться, экспериментировать и радовать поклонников новыми музыкальными открытиями.