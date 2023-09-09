АЛЕКСАНДР ЛЕВШИН С ИСКРЕННЕЙ МУЖСКОЙ ПЕСНЕЙ «ЛЮБОВЬ ЗА ПЛАТУ» НА СТИХИ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА

Легендарный певец и музыкант, участник группы «Рецитал» Александр Левшин к своему юбилею презентует новую песню «Любовь за плату» на стихи Михаила Гуцериева.

Творческий путь Александра начался в школьном возрасте, когда он увлёкся рок-музыкой и выступал в составе группы «Авангард» в качестве гитариста и вокалиста. В 1978 году в составе ВИА «Коробейники» принимал участие в записи песен композитора Максима Дунаевского к кинофильму «Д’Артаньян и три мушкетёра». Александр Левшин озвучивал как певец роль Льва Дурова «Де Тревиля».

В 1980 году Александра Левшина пригласили на студию «Мелодия» для участия в записи песен Аллы Пугачевой. После совместной работы на студии певица предложила Александру Леонидовичу участвовать в группе «Рецитал» в роли музыканта. После создания в 1987 году «Театра песни Аллы Пугачевой» Александр Левшин, Руслан Горобец, Владимир Кузьмин, Владимир Пресняков, Александр Кальянов и другие стали участвовать в концертах как солисты и авторы-исполнители.

История появления песни «Любовь за плату» поистине фантастическая: несколько лет назад на студию к Александру пришёл молодой певец, показал свои демо, прислал несколько текстов. Это была одна из сотен одноразовых встреч. Но кто тогда знал, что она была не случайной. Спустя время он наткнулся на присланный материал и стал читать. Разные авторы, похожие любовные сюжеты. Но одним текстом музыкант зачитался…

Давай увидим, чья сильнее страсть,

Чьи голоса откроют тайну.

Посмотрим, кто на большее горазд

И кто пойдёт быстрей на крайность.

«Меня поразила искренность и откровенность мужского восприятия жизни. Тема ночного разового романа. Это очень сильный сюжет, это и исповедь, и попытка понять «радость за деньги». Обычно, так вслух не говорят, и тем более, не поют. Начал вчитываться и сама собой пришла мелодия. Ходил и напевал, в студии записал демо. Но на тексте не был указан автор! Я в интернет-поисковике набрал первые строки и попал на литературный сборник стихов Михаила Гуцериева. Бог мой! Я прочитал все выложенные стихи и поразился его тонкой проницательностью и наблюдательностью. Сюжеты живые, они написаны сердцем. В результате получилась чувственная песня с классным сведением. Если честно, я горжусь этим произведением!» — поделился Александр Левшин.

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