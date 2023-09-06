Игорь Николаев отдал песню HOLOD

Недавняя премьера песни «Такси» от проекта HOLOD всколыхнула интернет: для одних открыло терпкие воспоминания о молодости, другим же подарила совершенно новую историю. Ремейк на известнейшую композицию Игоря Николаева «Такси, такси» вышел спустя 31 год.

HOLOD решила переосмыслить супер-хит Николаева и поделиться с поклонниками своей «историей поездки» на том самом такси. Произведения в свою очередь никак не конкурируют между собой, скорее дополняют. Если у Игоря Юрьевича – это диалог между парой влюбленных, но виноватых перед друг другом людей. То HOLOD делится искренним женским монологом как бы продолжая историю взаимоотношений.

Также на официальных страницах артистки состоялась премьера клипа, посмотреть который может каждый и окунуться в ласковые, щемящие флешбеки под современные поп-ритмы.

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