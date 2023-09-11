Певица Наталья Гордиенко представила клип на летнюю песню «На синих озёрах» на стихи Михаила Гуцериева

Певица Наталья Гордиенко представила клип на летнюю песню «На синих озёрах». Авторы песни: поэт Михаил Гуцериев и композитор Максим Фадеев. Режиссёр клипа: Инес Польских.

По сценарию клипа героиня и две её подруги путешествуют по живописным местам России в поисках тайного, волшебного места силы и любви. У них нет карты или компаса, что позволяет наслаждаться каждым мгновением в путешествии. Автодом, открытый джип и мотоцикл создают особую атмосферу скорости, лёгкости и стремления прочувствовать каждую секунду этой жизни.

Ты герой!

Я за тебя всегда горой.

Не чередуй любовь, ты главный мой,

Главный мой, первый мой.

Изюминкой видео стали трендовые монтажные переходы: кадры из одной локации являются органичным продолжением кадров из другой локации. Особенный впечатляющий эффект создали виды со спортивного дрона, который на высокой скорости облетает девушек, показывает фантастические пейзажи и добавляет драйва клипу.

«Я рада, что у нас с Михаилом Сафарбековичем получается творческая сага — каждая новая песня как продолжение. Песня «На синих озёрах» не просто зацепила, она поцарапала мне душу. А любимые строки: «Любовь свою на трон возведу. Ты для меня судьбой предначертан. Я в нежности тебя утоплю». Четыре дня съёмок словно не работа, а настоящее путешествие. Мне этот клип помог раскрыть и показать себя, мои стихии. Мы нашли, ТО самое секретное место, где можно почувствовать мощное единение с природой», — рассказала Наталья Гордиенко.

В финале клипа девушки приезжают в фантастическое место, где Наталья делает шаг в направлении загадочной манящей глубины, секрет которой будет раскрыт.

На синих озёрах есть земля,

Там город хрустальный в тайном месте.

Я ночью молилась за тебя,

Чтоб ты задержался в моём сердце.

Песня «На синих озёрах» получилась по-девичьи нежная и сокровенная, летняя и зажигательная, — как и сама Наталья Гордиенко. Вера и любовь — вот что объединяет миллионы женских сердец, которые непременно поймают это настроение и будут напевать солнечный мотив, рисуя в воображении того, кто занял все мысли и душу героини.

«Стихи Михаила Гуцериева очень метафоричны, хрустальны, ярки и чувственны. В музыке Максима Фадеева заложено стремительное движение вперёд, поэтому у нас так много трюковых кадров со спортивного дрона. Мы интегрировали современные технологии в фантастический природный ландшафт. Героини клипа постоянно в движении и в поисках того самого «тайного места», о котором написал Михаил Сафарбекович. Я очень горжусь тем, что такое место нашлось в России», — поделилась режиссёр клипа Инес Польских.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.