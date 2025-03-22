Александр Олешко, Виктор Раков и Герард Васильев примут участие в «Созвездии Турандот»

Пресс-конференция, посвященная фестивалю «Созвездие «Хрустальной Турандот», состоялась в пресс-центре ТАСС 20 марта 2025 года. В ней приняли участие основатель и президент Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький, директор музея-заповедника «Архангельское» Вадим Задорожный, народные артисты РФ Герард Васильев и Виктор Раков и заслуженный артист РФ Александр Олешко.

Фестиваль «Созвездие «Хрустальной Турандот» будет проходить на территории музея-заповедника «Архангельское» в течение всего летнего сезона 2025 года и в дальнейшем станет ежегодным. В программу «Созвездия…» войдут лучшие сольные программы лауреатов премии «Хрустальная Турандот».

Борис Беленький рассказал, что основные фестивальные события развернутся в театре Гонзаги в музее-усадьбе «Архангельское». Театр был возведен князем Николаем Юсуповым в 1818 году в ознаменовании пятилетия победы России над армией Наполеона, что в наши дни является особенно актуальным:

– «Созвездие Хрустальной Турандот» восходит над театром Гонзаги. Для нас это приятно и волнительно, – подчеркнул Борис Петрович. – Театр Гонзаги – уникальное место, место невероятной силы. С руководством музея-заповедника «Архангельское» мы нашли понимание абсолютно по всем творческим и организационным вопросам.

Вадим Задорожный подтвердил, что «Созвездие «Хрустальной Турандот» продолжит великие традиции театра Гонзаги, заложенные Николаем Юсуповым.

– Изначально усадьба «Архангельское» планировалась не столько как место проживания, сколько как место духа, – заметил он. – Чудо, что комплекс уцелел, дошел до наших дней и даже во время войны остался нетронутым. В итоге мы имеем прекрасно сохранившееся и невероятно цельное, уникальное музейное пространство. «Театр Гонзаги» – удивительное своей сохранностью сооружение. Здесь и сегодня можно насладиться первозданной акустикой и ощутить атмосферу, заложенную его создателями. Мы очень рады возможности в рамках фестиваля «Созвездие Хрустальной Турандот» показать лучшее, что есть в нашем российском театре.

В мероприятиях «Созвездия…» примут участие лауреаты «Хрустальной Турандот» разных лет, среди которых обязательно будут Герард Васильев, Виктор Раков и Александр Олешко. Присутствующие на пресс-конференции артисты отметили уникальную возможность продолжить давние театральные традиции в исторических интерьерах музея-заповедника «Архангельское» и театра Гонзаги.

– Быть лауреатом «Хрустальной Турандот» почетно, ответственно и приятно, – заявил Александр Олешко. – У премии есть замечательная традиция устраивать бал в честь лауреатов. Я преисполнен благодарности за то, что на моем балу гостями были великие Александр Зацепин и Александра Пахмутова! Да вы только вспомните, кому были посвящены балы: Александр Ширвиндт, Инна Чурикова, Илзе Лиепа, Евгений Князев! А теперь фестиваль «Созвездие «Хрустальной Турандот» начинает сотрудничество с музейным комплексом «Архангельское»! Здесь уместно вспомнить высказывание Густава Малера, что «традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу». Как же здорово, что лето будет начинаться у людей с такого замечательного театрального праздника!

Борис Беленький отметил, что театр Вахтангова родина Турандот, и традиция сотрудничества премии и театра будет продолжаться. Так же осноснователь премии, режиссер и продюсер всех ее проектов вспомнил о знаменитых героях балов «Хрустальной Турандот» вспомнил :

– Марк Захаров мне как-то признался, что «Хрустальными балами» был создан новый жанр. Они у нас проходят эксклюзивно и готовятся с огромной любовью. Никогда не забуду, как Юлия Борисова по поводу своего бала нам говорила: не хочу, боюсь, умру от страха. Мы посадили ее в главную ложу, и договорились, что если ей понравиться происходящее на сцене, то в финале она выйдет на сцену и просто скажет «Спасибо». Юлия Константиновна поднялась на сцену и встала на колени перед устроившим ей овацию залом! Что касается Саши Олешко, то его бал был 25-й по счету, но первым, где лауреат был полноправным соавтором сценария и сорежиссером.

Виктор Раков особо подчеркнул, что у премии «Хрустальная Турандот» нет аналогов:

– Спасибо вам, Борис Петрович, за идею абсолютно ни на что не похожей премии! «Хрустальная Турандот» переливается всеми красками, а теперь появляется еще и «Созвездие «Хрустальной Турандот», и лауреаты могут еще раз показать свой талант в усадьбе с такой богатой историей. Наверняка все они готовят свои сюрпризы. Что касается моей программы, то она будет патриотической, поскольку и время такое, и я был воспитан в духе патриотизма. И, конечно, покажу и что-нибудь романтическое, про любовь!

Герард Васильев рассказал о своей давней сокровенной связи с музеем-заповедником «Архангельское».

– Для меня эта награда была абсолютно неожиданной, – скромно признался режиссер. – «Хрустальную Турандот» получали маститые, выдающиеся артисты – и вдруг оказалось, что специальной премией награждают и меня. Да еще и вручают в «Архангельском»! Когда я учился в Суворовском училище, мой дядя работал в санатории в Архангельском. Я приезжал к нему, ходил к церкви Михаила Архангела, катался на лодке на пруду, а уже потом посещал музейный комплекс. Мы давно хотели там организовать представление, и вот оно состоится. У нас с женой курс в ГИТИСе. Я уже не хочу выступать без своих учеников, поэтому они тоже примут участие в фестивале вместе со мной. Надеюсь, что наша программа будет интересной. Ученики гордятся моей наградой «Хрустальная Турандот», и когда я приносил ее на курс, то у них горели глаза.

Что касается самой XXXIV церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот», то она пройдет так же в «Архангельском». По словам президента премии, в прошлом году ведущей церемонии была Лиза Арзамасова, которая находилась на восьмом месяце беременности. В этом году Борис Беленький пригласил актрису на мероприятие уже с дочкой, которая стала своеобразным талисманом «Хрустальной Турандот».