«Александр_а». Спектакль по дневникам Александры Колонтай представят в Музее Москвы

Режиссер Вика Привалова выпускает в театре «Практика» в Музее Москвы новый мультимедийный спектакль про Александру Коллонтай — революционерку, советскую государственную деятельницу и первую в мировой истории женщину-министра.

Александра Коллонтай была прекрасно образованной, свободолюбивой и амбициозной личностью, которая боролась за право женщин свободно работать и любить и сама была воплощением этих стремлений. Интересы Коллонтай выходили за пределы семьи и дома, она являлась видным деятелем революции, выстраивала дипломатические связи и в зрелом возрасте стала послом СССР в Швеции.

В спектакле Вики Приваловой «Александр_а» общественная роль Коллонтай становится поводом для знакомства с внутренним миром этой удивительной женщины, открывающимся со страниц ее дневников: с детскими впечатлениями, мечтами, влюбленностями, сомнениями и убеждениями. Специально для проекта драматург Екатерина Августеняк создала пьесу на основе воспоминаний Александры Михайловны.

Биография и личность Коллонтай выходят за рамки одной роли, поэтому воплощать ее на сцене «Практики» будут три актера. Марина Брусникина представит Александру-дипломата, владеющую тонкостями психологической игры и сохраняющую контроль над любой ситуацией. Алиса Дмитриева примерит на себя роль уязвимой Коллонтай — чувственной, трепетной, эмпатичной, верящей в утопию и способной пробивать стены на пути к своей мечте. А Федор Кокорев сыграет окружение Александры — мать, отца, Владимира Коллонтай, Павла Дыбенко, сестер, следователя и даже альтер эго Александры Михайловны. Он будет проводником для зрителей, поможет им взаимодействовать с пространством и постепенно погружаться в переживания героини.

Спектакль предполагает активное зрительское соучастие. Для реконструкции событий из жизни Коллонтай созданы специальные инструкции с играми и вопросами. Таким образом, выборы и моральные дилеммы, которые вставали перед Александрой на протяжении жизни, не прозвучат абстрактными идеями, а обернутся реальным переживанием — в том числе и для зрителей. Каждый человек сможет активно участвовать в воссоздании исторических событий через «игру воспоминаний в пространстве» или занять позицию наблюдателя.

Проект «Александр_а» посвящен одной из ведущих тем, изучаемых «Практикой» в сезоне 2021/2022, — биографиям и судьбам выдающихся деятелей науки и политики.

«Дневники Александры Коллонтай написаны в трогательной и легкой манере, но при этом поражают откровенностью, смелостью и чувством юмора. Чем дальше я погружалась в чтение ее мемуаров, тем сильнее мне хотелось рассказать об этой личности. Знаем ли мы, что она была первой женщиной-министром в мировой истории? Знаем ли, что благодаря Коллонтай у нас есть детские дома и роддомы? Что она, первая советская феминистка, искала пути для решения женского вопроса? Для меня важно рассказать об Александре Михайловне как о человеке неоднозначном, изменившем историю. В спектакле мы попытаемся воссоздать ее переживания, вовлекая в них зрителя. Все в зале получат инструкции и смогут в роли наблюдателей или соучастников присутствовать в игровом поле, вскрывая исторические события и присоединяясь к «игре воспоминаний в пространстве», рассказывает режиссер Вика Привалова.

Спектакли пройдут 24 февраля, 8 и 9 марта 2022 года.

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