Из русского фолка – к кубинским ритмам: певица Варвара удивляет зрителей

На очередном выпуске шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети» Варвара и ее сын Ярослав исполнили песню на кубинском испанском.

Выбор пал на композицию «Гуантанамера» — песне кубинского происхождения, которая стала гимном Кубы. Телезрители увидели не просто выступление, а целый мини-спектакль с актерской игрой, яркими стилизованными нарядами. Это зрелище перенесло всех в эту жаркую страну за 10.000 км от столицы, заставив забыть обо всем на свете. Перфоманс пришелся по душе и зрителям, и членам жюри.

— Петь на кубинском испанском языке оказалось куда сложнее, чем на родном, — признается Варвара. – Но получилось очень ярко, достойно, смело, а главное – нам удалось передать задор и настроение абсолютно всем. Лично мне, как представительнице прекрасного пола, важна визуальная составляющая, а именно – костюмы. На этот раз мы позаимствовали ткани и фурнитуру у Dolce & Gabbana. А все остальное сделала сама композиция – солнечная и зажигательная.

Артистка добавляет, что Ярослав за время проекта стал более уверенным в себе, и это тоже видят жюри и зрители. «Мы по-настоящему стали дуэтом – и вокально, и по-актерски. А главное – мы проводим вместе много времени и наслаждаемся этим, получаем удовольствие от съемок и песен», — подытоживает певица.

Стоит отметить, что Варвара и Ярослав довольно непредсказуемы в шоу. Никогда не знаешь, какой номер они покажут на этот раз — каждое их выступление не похоже на предыдущие. И в следующее воскресенье они обещают снова удивить.

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