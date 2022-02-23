ПЕРМЬ: Частная филармония «Триумф» приглашает на творческий вечер Алексея Парина

25 февраля 2022 года в Триумфе пройдёт творческий вечер известного музыкального критика, театроведа, либреттиста, поэта, переводчика и писателя Алексея Парина.

Алексей Парин уже знаком пермскому зрителю по многочисленным выступлениям с музыковедческими лекциями на Дягилевском фестивале и в рамках Лаборатории современного зрителя Пермской оперы, еще вот уже много лет ведет авторскую передачу об опере на «Эхо Москвы».

Во встрече также примут участие музыканты Пермского театра оперы и балета: Евгений Синицын (виола да гамба) и Кристина Басюл (клавесин).

На встрече в Триумфе Алексей расскажет о своей семье: оба его деда были в Перми профессорами университета, а родители здесь поженились. Будет читать свои стихи, переводы из европейской поэзии (Пауля Целана). И беседовать с вами о жизни, о любви, о поэзии, о музыке.

Известный российский оперный критик Алексей Парин на протяжении десятилетий задается вопросами, что такое современный музыкальный театр, из чего он складывается, как он замышляется и продуцируется, кто его главные творцы. Анализируя спектакли, концерты, записи, он прежде всего выявляет в том или ином событии художественное послание.

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