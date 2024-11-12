РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваАлександра Пахмутова встретила свой юбилей праздничным концертом

Александра Пахмутова встретила свой юбилей праздничным концертом

editor
By editor
81
александра-пахмутова-ильдар-абдразаков
Александра Пахмутова и Ильдар Абдразаков. Фото © телеканал «Россия»

В свой день рождения, Александра Пахмутова приготовила для своих гостей и всех телезрителей канала «Россия», который вел прямую трансляцию «Большой жизни», настоящий сюрприз. Праздничный вечер открылся мировой премьерой написанного Александрой Николаевной этой осенью вальса «Навстречу весне» в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

«У Александры Николаевны Пахмутовой – длинный жизненный путь, но она не прекращает удивлять своими шедеврами. Вся наша жизнь мощно связана с ее творчеством. Мы помним ее песни 50-летней давности, но в этом концерте состоялась премьера изумительного вальса – Александра Николаевна сама захотела, чтобы он прозвучал именно в день ее рождения. И надо видеть лица молодых музыкантов, которые его исполняли, какое удовольствие они получали! Это говорит о долговечности музыки Пахмутовой. В Александре Николаевне такой невероятно молодой запас энергии и такое оптимистичное отношение к жизни, что это внедряет надежду. Великий автор. Великий человек. Обаятельная женщина. Очень компанейская. Она – всегда радость и улыбка. Я очень рад, что мы в очередной раз встретились на сцене», – рассказал Юрий Башмет.

Еще утром Президент России Владимир Путин присвоил юбиляру звание Героя Труда, а уже на вечере обратился к Александре Николаевне с видеопоздравлением, сказав о ней как о «певце целой эпохи». Патриарх Кирилл вручил имениннице Орден Русской православной церкви «Славы и чести» первой степени, назвав Пахмутову удивительным и замечательным человеком, посвятившим свою жизнь народу.

На юбилейном вечере, ведущими которого стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов, великие песни Александры Пахмутовой прозвучали в исполнении наших выдающихся артистов. Среди тех, кто вышел на историческую сцену Большого театра, – Ильдар Абдразаков, Лев Лещенко, Хибла Герзмава, Пелагея, Станислав Любшин, Сергей Безруков, Дима Билан, участники телевизионного конкурса «Синяя птица» Артемий Хрущалин и Иван Бессонов, а также хоровые коллективы Государственного академического Большого театра.

Мелодии Александры Пахмутовой – это музыка любви и нежности, мечты и надежды, музыка, которая и сегодня несет людям свет и пробуждает «чувства добрые». И в этот вечер звучали всеми любимые композиции – «Нежность», «До свидания, Москва», «Команда молодости», «Ненаглядный мой», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда» и многие другие. Финальным аккордом стало выступление Льва Лещенко со всеми участниками концерта с песней «Надежда» под аккомпанемент Александры Николаевны. В этот момент встал весь зрительный зал, начал подпевать, а после устроил юбиляру долгую овацию, не отпуская ее со сцены долгие минуты.

Александра Николаевна обратилась к своим гостям и зрителям с трогательной речью: «Большой театр – это чудо, это наша радость. Я впервые его увидела, когда уже началась война, но и в то время люди все равно стояли в очереди, чтобы купить билет. Я тогда даже не думала, что когда-нибудь в Большом театре будут звучать мои песни. И сегодня у меня счастливый день!»

александра-пахмутова-большой-театр
Концерт Александры Пахмутовой в Большом Театре. Фото © телеканал «Россия»

Праздничный вечер «Большая жизнь» стал кульминацией масштабной программы всероссийского празднования юбилея «В песне – жизнь моя», начавшегося с майского концерта в родном городе композитора Волгограде и продолжившегося в сентябре в Московской филармонии.

Организаторы вечера: телеканал «Россия», Культурный Фонд Александры Пахмутовой, при поддержке Министерства культуры РФ.

Предыдущая статья
VK и «Росатом» провели масштабный научпоп-фестиваль
Следующая статья
Синичкин день на ВДНХ: кормим синиц правильно

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru