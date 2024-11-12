Александра Пахмутова встретила свой юбилей праздничным концертом

В свой день рождения, Александра Пахмутова приготовила для своих гостей и всех телезрителей канала «Россия», который вел прямую трансляцию «Большой жизни», настоящий сюрприз. Праздничный вечер открылся мировой премьерой написанного Александрой Николаевной этой осенью вальса «Навстречу весне» в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

«У Александры Николаевны Пахмутовой – длинный жизненный путь, но она не прекращает удивлять своими шедеврами. Вся наша жизнь мощно связана с ее творчеством. Мы помним ее песни 50-летней давности, но в этом концерте состоялась премьера изумительного вальса – Александра Николаевна сама захотела, чтобы он прозвучал именно в день ее рождения. И надо видеть лица молодых музыкантов, которые его исполняли, какое удовольствие они получали! Это говорит о долговечности музыки Пахмутовой. В Александре Николаевне такой невероятно молодой запас энергии и такое оптимистичное отношение к жизни, что это внедряет надежду. Великий автор. Великий человек. Обаятельная женщина. Очень компанейская. Она – всегда радость и улыбка. Я очень рад, что мы в очередной раз встретились на сцене», – рассказал Юрий Башмет.

Еще утром Президент России Владимир Путин присвоил юбиляру звание Героя Труда, а уже на вечере обратился к Александре Николаевне с видеопоздравлением, сказав о ней как о «певце целой эпохи». Патриарх Кирилл вручил имениннице Орден Русской православной церкви «Славы и чести» первой степени, назвав Пахмутову удивительным и замечательным человеком, посвятившим свою жизнь народу.

На юбилейном вечере, ведущими которого стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов, великие песни Александры Пахмутовой прозвучали в исполнении наших выдающихся артистов. Среди тех, кто вышел на историческую сцену Большого театра, – Ильдар Абдразаков, Лев Лещенко, Хибла Герзмава, Пелагея, Станислав Любшин, Сергей Безруков, Дима Билан, участники телевизионного конкурса «Синяя птица» Артемий Хрущалин и Иван Бессонов, а также хоровые коллективы Государственного академического Большого театра.

Мелодии Александры Пахмутовой – это музыка любви и нежности, мечты и надежды, музыка, которая и сегодня несет людям свет и пробуждает «чувства добрые». И в этот вечер звучали всеми любимые композиции – «Нежность», «До свидания, Москва», «Команда молодости», «Ненаглядный мой», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда» и многие другие. Финальным аккордом стало выступление Льва Лещенко со всеми участниками концерта с песней «Надежда» под аккомпанемент Александры Николаевны. В этот момент встал весь зрительный зал, начал подпевать, а после устроил юбиляру долгую овацию, не отпуская ее со сцены долгие минуты.

Александра Николаевна обратилась к своим гостям и зрителям с трогательной речью: «Большой театр – это чудо, это наша радость. Я впервые его увидела, когда уже началась война, но и в то время люди все равно стояли в очереди, чтобы купить билет. Я тогда даже не думала, что когда-нибудь в Большом театре будут звучать мои песни. И сегодня у меня счастливый день!»

Праздничный вечер «Большая жизнь» стал кульминацией масштабной программы всероссийского празднования юбилея «В песне – жизнь моя», начавшегося с майского концерта в родном городе композитора Волгограде и продолжившегося в сентябре в Московской филармонии.

Организаторы вечера: телеканал «Россия», Культурный Фонд Александры Пахмутовой, при поддержке Министерства культуры РФ.