VK и «Росатом» провели масштабный научпоп-фестиваль

9 ноября компания VK при поддержке госкорпорации «Росатом» провела в Москве открытый научпоп-фестиваль «ВНауке 2.0». Мероприятие проходило в музее «АТОМ» на ВДНХ, его участниками стали более 10 тысяч человек. Это в 12 раз больше, чем годом ранее. Онлайн-трансляция фестиваля собрала около 700 тысяч просмотров. Гости получили предсказания от искусственного интеллекта, посмотрели, как выглядит метеорит и крыло бабочки под микроскопом, узнали, когда появились первые киборги.

Основная часть посетителей фестиваля — это дети, ученики младших и средних классов, которые пришли на фестиваль вместе с родителями. Школьники с удовольствием наблюдали за экспериментами, изучали под микроскопом метеорит и крылья бабочки, общались с ИИ-предсказателем и погружались в VR-реальность.

Для того чтобы каждый посетитель мог с разных сторон взглянуть на увлекательный мир науки, организаторы разделили пространство музея «АТОМ» на три тематические лаборатории: «Лабораторию знаний», «Лабораторию будущего» и «Лабораторию жизни».

В «Лаборатории знаний» прошли дискуссии с учеными и авторами научно-популярных блогов VK. Многие доклады были посвящены космическим программам и открытиям, связанным с удивительным пространством Вселенной.

Например, заместитель директора Департамента перспективных программ и проекта «СФЕРА» госкорпорации «Роскосмос» Игорь Пшеничников рассказал о самых современных разработках и востребованных профессиях в сфере космонавтики.

Герой России, летчик-космонавт Андрей Федяев поделился деталями быта на МКС и опытом полета в составе экипажа SpaceX Crew-6.

В рамках фестиваля блогеры Мамикс и Даня Крастер поделились опытом ведения популярного сообщества во «ВКонтакте» о науке. Они рассказали, как сохраняют баланс между знанием и развлечением и откуда берут идеи экспериментов. Популяризаторы науки подчеркнули, что жизнь научного блогера, как и настоящего ученого, — это непрерывная череда открытий, а иногда — вызов и риск.

Стремительному развитию науки и технологий была посвящена экспозиция «Лаборатории будущего». В пространстве лаборатории представили интерактивные голограммы гаджетов, которые только предстоит изобрести, организовали мастер-классы по робототехнике и разместили оборудование для погружения в VR-реальность.

Спикеры поделились последними открытиями и теориями, потенциал которых еще только предстоит раскрыть. Например, главный специалист в «Росатом — Квантовые технологии», научный сотрудник Российского квантового центра Дарья Сокол объяснила на простых примерах основные законы квантовой физики.

Погрузиться в мир природы и убедиться, что жизнь планеты не менее увлекательна, чем неизведанное космическое пространство, гости фестиваля могли в «Лаборатории жизни». Она объединила зону для мастер-классов по фитнесу и йоге, оригинальные «зеленые» экспозиции и лекторий, в котором можно было узнать больше о здоровом образе жизни и экологии. Автор блога «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева поделилась материалом необычного исследования, которое говорит о том, что справиться с аллергией помогает работа с землей.

Фестиваль «ВНауке» впервые состоялся в 2023 году. Идея мероприятия — объединить экспертов, ученых и блогеров в сфере естественных наук с их аудиторией — пользователями «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Дзена». В прошлом году фестиваль посетили более 800 гостей, трансляция собрала несколько десятков тысяч просмотров.