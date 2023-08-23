Алексей Ковалев поздравил россиян с Днем флага патриотическим синглом

Белгородский певец Алексей Ковалев, также известный как KVL, непрерывно радует своих поклонников музыкальными новинками. Ко Дню флага Российской Федерации исполнитель выпустил патриотическую песню совместно с «Pochva Music». Клип на композицию уже появился во всех социальных сетях. Песня доступна для скачивания в Apple Music и Яндекс Музыке. Новый сингл Алексея Ковалева – это результат глубокой рефлексии о природе любви к Родине. Вместе с переосмыслением ценностей приходят перемены в творчество певца — в этот раз лирические мотивы чередуются с рэпом:

Моя звезда озаряет

Пока остальные лишь гаснут и гаснут!

Сколько бы нас не топили,

Себе не прибавили капли и счастья.

Как не пытались - не сдюжили,

Натянуты нити меж душами,

Мы делали шаг и потом поднимались опять и опять,

И опять!

Музыкальная композиция приобретает особое значение благодаря месту съемок клипа. Питерские достопримечательности, которые стали фоном для видеоролика, добавляют глубину и осмысленность каждому кадру. Особенно впечатляющим стало использование символических памятников искусства Санкт-Петербурга, подчеркивающих величие России. Так, кадры с развивающимся флагом были сняты около Лахта Центра с его тремя флагами, обозначающими различные этапы становления нашей страны.

Важной частью клипа стали кадры крещения. Эти моменты не просто красивая символика — они глубоко личные для Ковалева, который поделился с фанатами архивными кадрами. Эти сцены стали мостом между личной жизнью певца и его любовью к Родине, подтверждая, что национальные корни и семейные традиции неразделимы.

«Живи всегда» — это не просто песня, это гимн любви к Родине, культурному наследию и семейным ценностям.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.