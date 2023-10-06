ВДНХ — единственное общественное городское пространство в столице, где растут уникальные для Москвы деревья, подлинные сокровища Выставки. Это редкие виды, сорта и особо ценные экземпляры деревьев и кустарников, которые привлекают внимание благодаря солидному возрасту или выдающимся размерам. ВДНХ представляет топ-10 деревьев, которыми по праву гордится. Осенние дни — самое время для того, чтобы увидеть их.

Бархат амурский (Phellodendron amurense). Этот вид, типичный для Дальнего Востока, растет на территории Латвийского сквера ВДНХ. Бархат амурский отличается своей толстой пробковой корой, которую в Советском Союзе пытались использовать для производства винных пробок. Сегодня в столице можно встретить единичные экземпляры, но только на ВДНХ сохранилось не менее 10 таких деревьев.

Гинкго двулопастной (Ginkgo biloba). Дерево является разновидностью голосеменных деревьев, это последний живой вид из отряда Ginkgoales, который впервые появился более 290 миллионов лет назад, «живое ископаемое». Несмотря на то, что гинкго — южанин, он прижился и на ВДНХ. На выставке можно найти 3 дерева этого вида, в частности, возле павильона №18, где располагается Выставочно-торговый центр Республики Беларусь.

Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis). На ВДНХ растет самый крупный московский экземпляр. Эта груша, посаженная в 1939 году, — гордость и красавица Выставки — самое большое цветущее и плодоносящее дерево на территории Мичуринского сада. Рядом с ней проводят

огромное количество эффектных фотосессий.

Ель сербская (Picea omorika). Этот вид отличается идеальной «кинематографичной» внешностью. Именно такие елочки — стройные, пушистые, яркие — рисуют на новогодних открытках. А на ВДНХ, недалеко от павильона №70 «Москва» (его еще называют «Монреальским»), растут самые крупные и эффектные московские экземпляры.

Катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides). Это удивительное южное дерево, которое прижилось и в нашем зимнем климате. На ВДНХ оно цветет с весны практически до осени и можно одновременно увидеть и цветы, и плоды. Полюбоваться катальпой бигнониевидной можно в Латвийском сквере.

Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria). Это дерево, заметное издалека, растет возле экоцентра «Цветоводство» ГПБУ «Мосприрода» (павильон №29). Его еще называют париковым деревом, благодаря эффектным красновато-розовым пушистым, напоминающим парик, соплодиям.

Сумах оленерогий (Rhus typhina). На ВДНХ, возле Выставочно-торгового центра Республики Армения (павильон №68), растет самый крупный московский экземпляр. Дерево имеет необыкновенные сильно опушённые побеги, напоминающие молодые оленьи рожки. Ярко-красные соплодия украшают дерево даже после опадения листвы и неизменно пользуются вниманием гостей выставки.

Орех грецкий (Juglans regia). На ВДНХ растут, благополучно зимуют и регулярно плодоносят 2 дерева этого вида, одно из них — возле павильона №4 «Киргизия». Вкус плодов уже оценили парковые белки — найти целый орех под деревьями практически невозможно, но пустые скорлупки говорят о хорошем урожае орехов каждый год.

Лещина древовидная (Corylus colurna). Два дерева этого вида растет за павильоном № 15. Только ВДНХ может похвастаться самыми крупными в Москве и регулярно плодоносящими экземплярами лещины древовидной — медвежьего ореха, как еще называют это дерево. Кстати, лещина древовидная — это дерево, которое одним из первых зацветает весной, покрываясь длинными желтыми сережками.

Магнолия огуречная, или длиннозаострённая (Magnolia acuminata). На ВДНХ растет самый крупный экземпляр в Москве. Ежегодно дерево покрывается великолепными желто-зелеными цветами. В Латвийский сквер, чтобы посмотреть на это, приходят тысячи людей — и зрелище того стоит.

В планах дендрологов Главной выставки страны пополнить коллекцию новыми экземплярами. Так в 2021 году были восстановлены посадки Макии амурской благодаря подарку, который ВДНХ получила от одного из отечественных питомников — двум молодым саженцам.

Специалисты Выставки стремятся расширить видовой ассортимент орехов: посадить деревья ореха серого, черного, ланкастерского, грецкого. На ВДНХ также рассматривают возможность восстановить коллекцию рододендронов, которые раньше росли в Латвийском сквере и Северном розарии. Должен пополниться новыми сортами сирени и Сирингарий Выставки — ожидается, что в следующем году здесь появятся молодые растения отечественной селекции.

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