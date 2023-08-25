Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» подвёл итоги

С 17 по 21 августа в Крыму проходил юбилейный Фестиваль «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи). В этом году он прошел под обновленным названием — Фестиваль молодого искусства. Более 3 500 молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 87 регионов страны собрались на площадке арт-кластера «Таврида». Более 1200 событий и мероприятий, среди которых открытие выставочного пространства «АРТ-ЭСКПО», питчинги научных проектов, кинопоказы, концерты и спектакли с популярными артистами отечественной эстрады, шествие-карнавал —- чем еще запомнился пятый юбилейный фестиваль?

С 17 по 21 августа бухта Капсель под Судаком стала центром притяжения для 3500 молодых деятелей культуры и искусства из разных уголков страны, ставших участниками юбилейного пятого Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ». На протяжении 5 дней на территории Фестиваля, которая включала в себя территорию как арт-парка, так и Академии творческих индустрий «Меганом» и прилегающих пляжей. Здесь проходили 5 фестивальных форматов: фестиваль кино и медиа, музыкальный фестиваль, ярмарка «Арт.Молодость», фестиваль «Наука как искусство» и фестиваль зрелищных искусств — а также спортивная программа, водные шоу, выставки, мастер-классы и многое другое.

В дни Фестиваля на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» проходил Фестиваль кино и медиа. Он открылся 17 августа специальным показом отечественного фильма «В бой идут одни «старики» (реж. Леонид Быков). Открыл Фестиваль кино и медиа народный артист РФ Владимир Машков.

На протяжении четырех дней на площадках демонстрировались предпремьерные показы российских фильмов и сериалов, прошел масштабный фестиваль регионального кино, а также запущена специальная программа про российские и советские фильмы, которые должен увидеть каждый и совместная программа с киностудией «Союзмультфильм». В партнерстве с VK был проведен курс по созданию мобильного контента. Среди прочего зрителям был представлен спецпроект ТАСС «Великая Отечественная в хронике ТАСС».

Помимо кинопоказов на площадках Фестиваля кино и медиа состоялись встречи с известными режиссерами, продюсерами, сценаристами и актерами, среди которых Даниил Мотин, Лилия Абдулина, Павел Сурков, Анастасия Приказчикова, Милана Бру, Ильшат Рахимбай, Илья Верин, Анна Гурина и другие. В лектории Академии «Меганом» прошли паблик-токи от Института развития интернета, открытые лекции РЭУ им. Г. В. Плеханова и состоялся питчинг лучших проектов участников образовательных заездов «Таврида.АРТ». Завершился Фестиваль кино и медиа показом одного из самых кассовых фильмов этого года «Чебурашка» (реж. Д. Дьяченко).

На фестивале «Наука как искусство» молодые инженеры, экологи и физики презентовали свои инновационные разработки. Инженер-исследователь ИТМО Ксения Наволоцкая презентовала самую дорогую в мире кисть. Дело в том, что ей не нужна краска — она пишет лазерным лучом. Это инновационное решение может породить новый вид искусства. До сих пор так «рисовали» лишь роботы. Максим Чесноков из МГУ представил разработку «умного» электроскейтборда Futurion. Такой электротранспорт решает проблему безопасности на дорогах. В основе — умный контроллер, который умеет останавливать скейт, если человек спрыгнет. Молодой эколог и аспирант МГУ им. М. В. Ломоносова Анастасия Рычагова показала разработанный ею очиститель воздуха «Арукей» с биофильтрами. Он был протестирован в трех аккредитованных научных лабораториях и показал блестящий результат: эффективность очистки воздуха от токсичных газов составила 98%. Студентка Филиала МГУ в Сарове Виталия Кулешова прочитала лекцию об исследовании сверхъярких космических объектов, от молнии до нейтронных звезд, и возможном применении их излучения на практике. Всего в рамках фестиваля «Наука как искусство» было презентовано 6 научных разработок, которые уже совсем скоро станут частью нашей действительности.

За время фестиваля также прошли научно-популярные лекции от российских ученых, которые собрали более 2500 зрителей, что еще раз подчеркивает интерес молодых творцов к российской науке.

На Фестивале зрелищных искусств зрители и участники смогли увидеть 10 спектаклей и постановок уличного театра, в том числе современную интерпретацию легенды советской драматургии — пьесы «Сталевары» Ефремовского МХАТа. В спектакле принимали участие 4 популярных молодых актера: Денис Бондаренко, Сергей Галахов, Артем Глотов, Богдан Кибалюк. Автор идеи и режиссер спектакля — Алексей Розин. В спецпроекте «Настоящие» прозвучали произведения 11 авторов об актуальных событиях в новых регионах, среди чтецов были народные артисты России Владимир Машков и Олег Газманов. Совместно с резидентами арт-кластера молодые фольклористы со всей страны соревновались в исполнении частушек в шоу-конкурсе «Царевна-частушка».

На ярмарке-выставке «Арт.Молодость» были представлены работы современных мастеров как из разных городов Крыма, таких как Гурзуф, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, так и из других регионов: Ярославская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Модную одежду и аксессуары, домашний текстиль и предметы уюта, натуральную косметику и гастрономические изделия представили 48 участников.

Одним из самых зрелищных, ярких и любимых публикой стал Музыкальных фестиваль. В рамках концертной программы состоялось 12 дуэтов резидентов арт-кластера «Таврида» с именитыми артистами и отдельные выступления российских звезд, таких как группа «Чайф», Олег Газманов, Шаман, Алексей Чумаков, Ирина Дубцова, Митя Фомин, УмаТурман, Моя Мишель, ST, Анет Сай, Мия Бойка, Ваня Дмитриенко, Рамиль, группа Гринкевич, Григорий Лепс, Леша Свик, Евгений Маргулис, Николай Расторгуев. Лучшие из лучших участников прошли кастинги на шоу «Новая Звезда» телеканала «Звезда» и в танцевальный коллектив Вани Дмитриенко.

В рамках Музыкального фестиваля состоялся гала-концерт международного конкурса авторов русской песни «АвторА!». Зрители смогли насладиться песнями финалистов конкурса в исполнении суперзвезд и призеров творческих заданий. В рамках суперфинала конкурса на главной сцене фестиваля выступили Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, Митя Фомин, Мия Бойко, группа «Фабрика» и другие популярные российские артисты. Также на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» состоялась премьера этно-оперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир». На главной сцене Фестиваля певец SHAMAN появился в роли князя Владимира, народный артист России Николай Расторгуев — в роли воеводы Фёдора, друга князя Владимира. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда / Одина.

В рамках традиционного шоу резидентов прошла презентация символики Всемирного фестиваля молодёжи, который будет проходить с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Резиденты «Тавриды» представили талисман предстоящего фестиваля — Чебурашку — символ доброты и дружбы. Дуэт NANSI & SIDOROV (Нэнси и Сидоров) представили официальную песню ВФМ-2024, которая была написана во время празднования Дня молодёжи в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что среди участников Фестиваля молодого искусства впервые было 49 молодых творцов-иностранцев из самых разных уголков планеты: от Анголы до Боливии, от Швеции до Гвинея-Бисау.

В рамках программы Фестиваля прошло 2 зрелищных водных шоу. На дневном шоу «Таврида.АРТ. Только в России» экстремалы на воде выступали под песни резидентов «Тавриды». Прозвучали самые популярные треки: «Нас не отменишь», «Таврида-да» «Ради страны и искусства» и многие другие. Ночное водное шоу «Культурный код» посвятили творчеству выдающихся деятелей искусства России: композитору Сергею Рахманинову, писателю Льву Толстому, драматургу Александру Островскому, художнику Виктору Васнецову, режиссеру Леониду Гайдаю и поэту Владимиру Маяковскому, которые в 2023 году «отмечают» свои юбилеи.

Представители Движения «РОСРЕКОН» совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи открыли историческую площадку «Вехи истории». В рамках программы работали две секции: «Боспорское Царство» и «Московское Царство». Посетив первую зону, зрители и участники могли узнать о необычном соседстве «диких» варварских племен Причерноморья и передовой эллинской культуры в период с IV века до н. э. до II века н. э. А на территории «Московского царства» увидели, что из себя представляют передвижные полевые лагеря, или, как их тогда называли, «гуляй-города». Всего на площадке «Таврида.АРТ» выступили 50 реконструктров.

На Фестивале «Таврида.АРТ» состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты. На участие в конкурсе было подано 205 заявок. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышли 124 проекта. По ее результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 27 проектов к присуждению грантовых средств на суммы от 190 000 до 1 400 000 рублей. Общая сумма — 16 005 000 рублей.

Также прошел финал Конкурса проектных решений региональных арт-резиденций. На участие было подано 13 заявок, 7 из них прошли в финал конкурса. По итогу победителями стали 3 арт-резиденции: Креативное пространство «Веранда» (Курская область), Мультицентр «Контора пароходства» (Тюменская область) и арт-резиденция «ДКЖ Чусовой» (Пермский край). Каждая получила по 1 500 000 рублей на реализацию проектов. Общая сумма — 4 500 000 рублей.

Одно из ключевых событий Фестиваля — открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО». Специально оборудованный павильон выступал главной площадкой для презентаций лучших достижений и практик регионов, арт-резиденций и учебных заведений страны. 15 экспозиций — регионы, арт-резиденции, РНКБ, Почта Крыма, «Другое дело», Международная выставка-форум «Россия». По итогам зрительского голосования вручены премии (в голосовании приняло участие 2,5 тыс человек): Тульская область «АРТ-Тула» — самый концептуальный стенд, «Другое дело» — самый информативный стенд, Московская область — самый креативный, а Белгородская область — самый популярный стенд. Также на «АРТ-ЭКСПО» состоялась презентация Международной выставки-форума «Россия». На стенде организаторы предлагали поучаствовать в игре «Соберем вместе», где каждый мог составить свой вариант написания слова «Россия» из букв разных шрифтов и получить подарочный мерч. Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.

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