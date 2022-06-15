Алина Акилова отметила свой День Рождения в стиле Рианны

Популярная блогер Алина Аклилова громко отметила своё 28-летие в известном московском ресторане «Modus». Дресс-код «будь на стразе» задал вечеринке «бриллиантовый» статус. «Shine bright light a dimond», ведь лучшие друзья девушек — это бриллианты. Ни один из приглашенных не упустил возможности примерить на себя сияние алмаза. Наряды вечера были усыпаны мерцающим декором, причем не важно было ли это роскошное платье в пол или дерзкие рваные джинсы, главное правило — «быть на стразе».

Помимо зажигательных танцев, теплых тостов с поздравлениями и кавер группы, эксклюзивно для гостей вечера, Алина Акилова исполнила свой новый трек «Се Ля Ви», который именинница презентовала в сопровождении группы танцоров. Дерзкий, но при этом нежный по звучанию сингл заставил всех оторваться от своих мест и хором петь главные строчки новой песни: «Ты не Донжуан, а я не Джоли. На двоих не надо этот мир делить». Одним словом, вечер надолго запомнился всему блогерскому бомонду столицы.





Сквозь мерцание бриллиантов танцполе зажигали: ST, Ассоль, Helen Yes, Карина Нигай, Никита Серов, Надин Серовски, Лера и Артем Чекалины, Сергей Сухов, Анастасия Галкина, Наталья Сычевская, Кристина Дудкова, Анастасия Тарасова, Лера Туманова и многих других медийных личностей, которые с удовольствием завершили выходной марафон на дне рождении Алины Акиловой.

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