Кибер-модели ярко представили новую эстетику и технологии на выставке-конгрессе в Москве

10 апреля в Москве в рамках международной выставки-конгресса «Интеграция» состоялся показ Промышленного дизайна ассистивных технологий в коллаборации Модельного агентства Киборгов Cyber Fashion Technology и компании «Море протезов».

На специализированной выставке, где были представлены «комплектующие» кибер-людей, в модном показе были продемонстрированы самые интересные дизайнерские решения в ассистивных технологиях: разработки компаний «Часть человека», Steplife (резидент SK), «Металлист» («Комета») и, конечно, коленный модуль «Актив 2» («Море протезов»).

«Мы дополнили концепцию показа эффектным выходом, было продемонстрировано, что человек не остается с проблемой один на один, его поддерживает кибер-сообщество, — рассказывает Ольга Аринина, «ангел-хранитель» киборгов, основательница экосистемы киборгов и модельного агентства Cyber Fashion Technology, — это яркий пример, когда технологии и дизайн дополняют функционал и добавляют в образ человека, технологичность и киберпанковую эстетику. Эту идею искусно поддержали визажисты агентства, добавив блестящие элементы на лица участников, что особенно отметили зрители. Такие показы не только помогают реабилитации, но и подстегивают производителей уделять внимание красоте изделий».

Модели-киборги, «пилоты-испытатели новых технологий», регулярно выступают на крупнейших российских и международных событиях. Показы агентства проходят на Российском форуме индустрии дизайна фонда Росконгресс, Петербургском международном экономическом форуме, Неделях моды в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и многих других.

Проект Cyberly в настоящее время имеет три направления: экосистему киборгов cyberly.one для эффективной социализации и реабилитации; Модельное агентство Киборгов Cyber Fashion Technology и VR платформу поведенческой терапии для профилактики тревожных состояний и работы с ПТСР.