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Домой366INFO.RU«Альманах "За рубежом". Новости из Китая»:  стартует международный медиапроект ЕМГ и CCTV+

«Альманах «За рубежом». Новости из Китая»:  стартует международный медиапроект ЕМГ и CCTV+

editor
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китай - альманах за рубежом
Фото © Евразийская медиагруппа

Евразийская медиагруппа (ЕМГ) и агентство видеоновостей CCTV+ заключили соглашение о партнерстве в области обмена новостным контентом.

В рамках соглашения на порталах изданий «Евразия сегодня» и «За рубежом» (входят в состав ЕМГ) еженедельно будет выходить новый проект – «Альманах «За рубежом». Новости из Китая». Проект познакомит читателей с главными событиями КНР и расширит освещение жизни страны в русскоязычном медиапространстве.

Партнёрство подразумевает регулярный обмен новостными материалами CCTV+, среди которых репортажи о политике и экономике Китая, культурные и общественно значимые события, интервью, а также видео- и аналитические материалы ведущих китайских журналистов. Это даст российским читателям доступ к точной, проверенной информации о Китае из первых рук.

Ведущий нового проекта — журналист Александр Руяткин. По словам Руяткина, запуск «Альманаха» — уникальная возможность познакомить российских читателей с Китаем без лишних интерпретаций и передать атмосферу страны изнутри, что будет способствовать укреплению взаимного доверия между народами России и Китая.

Отдельное внимание в проекте будет уделяться вопросам регионального развития, безопасности, сотрудничеству в Евразийском пространстве, взаимодействию с международными организациями и обмену культурными ценностями. Совместный информационный продукт позволит делать более взвешенные выводы о происходящих в Китае изменениях, укреплять профессиональные связи между российскими и китайскими журналистами.

Партнёрство между ЕМГ и CCTV+ открывает новые перспективы для обмена мультимедийными ресурсами и способствует развитию открытого диалога между Россией и Китаем. В медиагруппе считают, что реализация соглашения придаст дополнительный импульс гуманитарному сотрудничеству и повысит известность совместных проектов на международной арене. Запуск альманаха позволит аудитории ЕМГ не только следить за новостями из КНР, но и глубже понимать роль Китая в современном мире.

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