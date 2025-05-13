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Домой366INFO.RUУчастники московского акселератора «Фабрика видеоигр» представили 60 проектов

Участники московского акселератора «Фабрика видеоигр» представили 60 проектов

editor
By editor
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видеоигры
Фото © пресс-служба АКИ

Столичный акселератор «Фабрика видеоигр» помогает программистам, цифровым художникам и дизайнерам обучаться новым навыкам, запускать уникальные проекты и находить инвесторов. Участники получают всестороннюю поддержку — от формирования идеи и ее проработки до музыкального оформления и подготовки к финальной презентации. С июня 2024 прошло три сезона, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Меньше чем за год команды создали 60 пилотных версий игр в разных жанрах. Среди них — детективная история, вдохновленная произведениями Михаила Булгакова, приключенческий квест по мотивам сказки Александра Пушкина и головоломка в интерьерах космического корабля», — рассказала Наталья Сергунина.
 
Часть проектов уже привлекла инвесторов и получила в общей сложности 150 миллионов рублей на дальнейшее развитие. Планируется, что до конца 2025 некоторые из разработок выйдут на крупных российских и международных платформах.
 
Например, в одной игре можно объединиться в команду до четырех человек. Она должна выбраться с острова, собрав предметы и выполнив задания. В другой – пользователям предложат полетать на парусном корабле и исследовать окружающий мир, улучшить своих персонажей и сразиться с героями древних мифов.
 
В инновационном центре «Сколково» сейчас создается первый в России кластер видеоигр и анимации. Он объединит все этапы производства и продвижения контента — от обучения специалистов до поддержки московских студий в экспортной деятельности.
 
На площадке разместятся офисы, переговорные, серверные, студия захвата движения, которая нужна для производства реалистичной графики, пространство для звукозаписи, лекторий, конференц-зал, выставочная зона и многое другое.
 
С возможностями будущего кластера познакомились эксперты из Индии, Бразилии и Индонезии. Коллег впечатлила идея объединить все этапы создания игр и анимации в одном пространстве. Они оценили архитектурную концепцию и инфраструктуру проекта, провели переговоры с московскими разработчиками. Всего состоялось более 50 встреч с участием зарубежных и столичных креативных предприятий.

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