Участники московского акселератора «Фабрика видеоигр» представили 60 проектов

Столичный акселератор «Фабрика видеоигр» помогает программистам, цифровым художникам и дизайнерам обучаться новым навыкам, запускать уникальные проекты и находить инвесторов. Участники получают всестороннюю поддержку — от формирования идеи и ее проработки до музыкального оформления и подготовки к финальной презентации. С июня 2024 прошло три сезона, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Меньше чем за год команды создали 60 пилотных версий игр в разных жанрах. Среди них — детективная история, вдохновленная произведениями Михаила Булгакова, приключенческий квест по мотивам сказки Александра Пушкина и головоломка в интерьерах космического корабля», — рассказала Наталья Сергунина.



Часть проектов уже привлекла инвесторов и получила в общей сложности 150 миллионов рублей на дальнейшее развитие. Планируется, что до конца 2025 некоторые из разработок выйдут на крупных российских и международных платформах.



Например, в одной игре можно объединиться в команду до четырех человек. Она должна выбраться с острова, собрав предметы и выполнив задания. В другой – пользователям предложат полетать на парусном корабле и исследовать окружающий мир, улучшить своих персонажей и сразиться с героями древних мифов.



В инновационном центре «Сколково» сейчас создается первый в России кластер видеоигр и анимации. Он объединит все этапы производства и продвижения контента — от обучения специалистов до поддержки московских студий в экспортной деятельности.



На площадке разместятся офисы, переговорные, серверные, студия захвата движения, которая нужна для производства реалистичной графики, пространство для звукозаписи, лекторий, конференц-зал, выставочная зона и многое другое.



С возможностями будущего кластера познакомились эксперты из Индии, Бразилии и Индонезии. Коллег впечатлила идея объединить все этапы создания игр и анимации в одном пространстве. Они оценили архитектурную концепцию и инфраструктуру проекта, провели переговоры с московскими разработчиками. Всего состоялось более 50 встреч с участием зарубежных и столичных креативных предприятий.