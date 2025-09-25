Роман Столярский и Елена Начкебия вошли в рейтинг лучших российских менеджеров

Роман Столярский, заместитель генерального директора компании «Ред Медиа», в категории «Высший руководитель». Елена Начкебия, директор по маркетингу компании «Ред Медиа», в категории «Директор по маркетингу».

Ежегодный рейтинг выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Его методология основана на принципе «лучшие выбирают лучших» – в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях.

Сегодня компания «Ред Медиа» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») занимает лидирующие позиции на рынке платного ТВ и представляет одно из самых сильных контентных предложений − 47 тематических телеканалов в пакете дистрибуции, 18 из которых собственного производства. Компания ежегодно увеличивает показатели основной деятельности и развивает новые направления.

Всего 42 представителя «Газпром-Медиа Холдинга» и компаний вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в 2025 году в категориях «Медиабизнес», «Онлайн-платформы», «Коммуникационные и рекламные агентства». От Холдинга в списках участников – заместители генерального директора Тина Канделаки, Сергей Косинский и Борис Ханчалян, а также директор по персоналу Антонина Приезжева, финансовый директор Ольга Гнездилова, директор юридической дирекции Дмитрий Чудаков, директор департамента корпоративного развития Илья Англиченков, директор по коммуникациям Екатерина Крылова, руководитель по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Альфия Гафурова и руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам Анна Попова. В числе участников рейтинга также 32 представителя компаний «Газпром-Медиа Холдинга».