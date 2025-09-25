Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUРоман Столярский и Елена Начкебия вошли в рейтинг лучших российских менеджеров

Роман Столярский и Елена Начкебия вошли в рейтинг лучших российских менеджеров

editor
By editor
73
заглушка

Роман Столярский, заместитель генерального директора компании «Ред Медиа», в категории «Высший руководитель». Елена Начкебия, директор по маркетингу компании «Ред Медиа», в категории «Директор по маркетингу».

Ежегодный рейтинг выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Его методология основана на принципе «лучшие выбирают лучших» – в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях.

Сегодня компания «Ред Медиа» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») занимает лидирующие позиции на рынке платного ТВ и представляет одно из самых сильных контентных предложений − 47 тематических телеканалов в пакете дистрибуции, 18 из которых собственного производства. Компания ежегодно увеличивает показатели основной деятельности и развивает новые направления.

Всего 42 представителя «Газпром-Медиа Холдинга» и компаний вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в 2025 году в категориях «Медиабизнес», «Онлайн-платформы», «Коммуникационные и рекламные агентства». От Холдинга в списках участников – заместители генерального директора Тина Канделаки, Сергей Косинский и Борис Ханчалян, а также директор по персоналу Антонина Приезжева, финансовый директор Ольга Гнездилова, директор юридической дирекции Дмитрий Чудаков, директор департамента корпоративного развития Илья Англиченков, директор по коммуникациям Екатерина Крылова, руководитель по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Альфия Гафурова и руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам Анна Попова. В числе участников рейтинга также 32 представителя компаний «Газпром-Медиа Холдинга».

Предыдущая статья
Выставку «80 лет под знаком Победы» представили в Музее Победы
Следующая статья
Белорусы России посетили Музей Победы

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru