Алсу, Диана Гурцкая, Жасмин и другие артисты на международном конкурсе «Большая сцена»

На сцене концертного зала Vegas City Hall прошел Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Большая сцена». В мероприятии участвовали более 100 детей в возрасте от 6 до 18 лет, из которых определились 9 победителей.

Фестиваль проходил три дня: 25, 26 и 27 октября. Помимо самого конкурса участников ждали сюрпризы, подарки, сувениры, мастер-классы с лучшими российскими и международными преподавателями по вокалу, встречи с любимыми артистами, концерты и развлекательные программы.

В первый день фестиваля помимо полуфинала конкурса прошел мастер-класс по вокалу от Дэвида Ли Брюера, получившего всемирную популярность, как преподаватель Beyonce. Именно он первым рассмотрел задатки будущей суперзвезды.

Второй день конкурса был насыщен творческими мастер-классами от профессионалов своего дела по вокалу, технике речи, сонграйтингу и музыкальному продюсированию. Также в этот день прошел финал конкурса, завершился он сольным концертом Александра Панайотова.

В последний день конкурса состоялось награждение победителей и праздничный концерт. Своим выступлением конкурсантов поддержали звезды российской эстрады: Алсу, Митя Фомин, Жасмин, Стас Костюшкин, Диана Гурцкая, Согдиана, Анита Цой, Стас Пьеха, Дмитрий Колдун, Родион Газманов, Сосо Павлиашвили с дочкой Сандрой, Александр Шоуа&Непара, Наталья Гордиенко, Саро, Эден Голан, Брендон Стоун, Денис Майданов, Валерия Чайка, Денис RETEV, Инна Маликова и группа «Новые Самоцветы», группа «Сопрано», группа GRINKEVICH, группа «Те100стерон» и другие артисты.

Алсу, российская певица, заслуженная артистка РФ:

— Рада и счастлива поддержать невероятных, маленьких, но уже таких мощных талантов с такими прекрасными голосами. Я желаю всем огромной удачи! Берегите себя, будьте здоровы, счастливы.

Диана Гурцкая, российская певица, заслуженная артистка РФ, член жюри конкурса «Большая сцена»:

— Все участники конкурса большие молодцы. Они вышли на замечательную сцену и подарили нам всем счастье. Каждый из них победитель. Выходить на сцену, на «Большую сцену» — это уже большая победа, с чем я их поздравляю. У детей есть возможность разговаривать на самом красивом языке, языке музыки, языке творчества. В добрый путь, удачи!

Победители конкурса «Большая сцена»

1 место в возрастной категории от 6 до 10 лет — Мелани Мамаева.

1 место в возрастной категории от 11 до 15 лет — Варвара Бутко.

1 место в возрастной категории от 16 до 18 лет — Анна Черноталова.

Гран-при получила Элен Бадалян.

Призовой Фонд Гран-при составляет 250 000 рублей. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, получили дипломы и ценные призы. Кроме того, финалисты конкурса смогут выйти на сцену в праздничной программе традиционного концерта, посвященному началу учебного года «День знаний со звездами» в Государственном Кремлевском Дворце 31 августа 2022 г.

Конкурс носит социально-культурный характер. Его цель — выявление и поощрение талантливых артистов; поддержка творческой молодежи и помощь в раскрытии ее творческого потенциала, а также привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих организаций к творчеству детей и молодежи. В «Большой сцене» также участвуют талантливые дети с ограниченными возможностями и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Большая сцена» дает возможность юным артистам показать свое мастерство на высочайшем уровне и получить независимую оценку компетентного жюри, в состав которого входят артисты и представители творческих профессий. А также приобрести бесценный опыт, и подружиться со сверстниками из разных стран мира. Подробнее о конкурсе на официальном сайте https://bigstage.pro.

Организатор фестиваля — АНО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара».

Для справки:

Школа эстрадного искусства Юрия Гончара – образовательный центр для детей и подростков, основная задача которого обучение талантливой молодежи по следующим направлениям: вокалу, актерскому мастерству, игре на гитаре и фортепиано, классической и современной хореографии.

Ученики школы являются постоянными участниками известных телевизионных проектов и шоу-программ и выступают на главных концертных площадках страны, таких как: Государственный Кремлевский Дворец, Сrocus City Hall, Барвиха Luxury Village, Московский Международный Дом музыки.

Школа эстрадного искусства Юрия Гончара успешно реализует авторские всероссийские и международные проекты, а именно: «День знаний со звездами» в Государственном Кремлевском Дворце, Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Большая сцена», Всероссийский фестиваль «Голос России», Семейный лагерь Harmony и др.

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