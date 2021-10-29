В Москве продолжают поддерживать поколение взрослых людей

В Москве прошел традиционный проект для старшего поколения, организованный порталом «Баба-Деда.ру» при поддержке специализированного центра занятости «Моя карьера» и портала мейкеров LIVEMASTER. Благодаря акселератору «От идеи до подиума», российские мастера и мастерицы старшего возраста в коллаборации с участниками проекта «Подиум зрелой красоты» смогли не только показать меняющийся портрет старшего поколения, но и продемонстрировать, на что способны зрелые люди в профессии и творчестве!

Социокультурный проект проходил в знаменитом театрально-культурном центре имени Вс. Мейерхольда и смог реализовать интересные режиссерские идеи: бегущие строки с персональными репликами всех участников старшего возраста, отражающих их отношение к миру, возрасту и любви, позволили соединить в театральном зале красивое дефиле и жизненные истории людей.

Еще одной режиссерской задумкой стало заочное участие людей старше 60 лет, которые находятся на домашнем режиме. «Подиум зрелой красоты» позволил увидеть и их истории, собрав и представив их гостям и зрителям проекта, а также дополнил двумя «живыми» выступлениями о важных темах жизни и преодоления – о приемном материнстве и жизни после онкологии.

«Это был один из самых сложных Подиумов, так как происходил в условиях высокой степени неопределенности — неожиданно мы лишились части участниц старше 60 лет» — делится Анастасия Лазибная, основатель проекта. – «Мы вынуждены были несколько раз пересобирать состав участников, образы, придумывать, как оставить в проекте людей, которые не могут принять участие очно».

В итоге «бойцы невидимого фронта» с завидным юмором продумывают участие в следующем году в образах пушкинских героинь, которых Александр Сергеевич создал во время холерного карантина и болдинского заточения!

«Подиум зрелой красоты» — социокультурное мероприятие, в котором участвуют непрофессиональные модели старше 50-ти лет, ежегодно проходит в Москве, Петербурге, Казани, Красноярске, Самаре и Сочи. Цель организаторов — привлечь внимание российского общества к культуре восприятия зрелого возраста и показать меняющийся портрет старшего поколения.

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