Альтернативная рок-группа КРИМИ КРАЙ презентовала свой первый полноформатный релиз. Дебютный альбом артистов получит название «первый АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ», в его состав вошло 16 треков, включая выпущенные ранее яркие лид-синглы «1000 пРиЧин» и «мИНус вАйБ».

Открывающее релиз интро сразу задаст настроение всему альбому: приглашенным гостем на нем выступит VJ Chuck — культовый виджей «первого альтернативного» канала A-One, вещавшего на российском телевидении с 2005 по 2016 год. Все треки на пластинке пропитаны атмосферой того времени, пропущенной через фильтр современных реалий и погруженной в актуальные музыкальные декорации.

Хаотичные вертушки, броские электронные эффекты, замысловатые сэмплы и биты органично соседствуют в новых треках с перегруженными гитарами и роком всех возможных стилей: от хулиганского гранжа до эмоционального металкора. В своем дебютном лонгплее артисты признаются: они сами не понимают, к какому жанру можно отнести их творчество, но обещают, что гарантируют своим слушателям неподдельную искренность в текстах и честный, идущий от самого сердца драйв в мелодиях.

КРИМИ КРАЙ — альтернативная рок-группа, чья музыка — колоритный микс альт-рока, панка, трэпа, эмо-хардкора и EDM. В 2021 году они приковали к себе внимание широкой публики, презентовав хит «Самый модный», за которым последовали и другие яркие релизы: «ДО 10», «EX», «Бросай», «LAZY», а также остросоциальный сингл «Чума 2.0», выпущенный в прошлом году — пронзительное звучание и искреннюю лирику, освещающую непростую тему, идеально дополнила обложка, созданная популярным современным художником Алексеем Бузуновым. Сейчас, помимо цепляющих треков, за плечами артистов выступление на фестивале «Маятник Фуко» и многочисленные покоренные поп-рок чарты.