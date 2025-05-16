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Певец ИГОРЬ КИМ стремится стать легендой!

editor
By editor
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игорь ким
Фото © Rocket Records

Об этом он рассказал в своем новом треке «Легенда».

Эта песня — не просто музыкальное произведение, а жизненный манифест его внутренней силы и стремления к его целям. В ней он на своем примере показывает и делится своими амбициями, стремлениями и убежденностью в том, что каждый человек способен изменить свою судьбу, если верит в себя и идет к своей цели несмотря ни на что.

Трек «Легенда» записан в стиле хип-хоп, который идеально передает его юношеские желания — о преодолении трудностей, о внутренней борьбе и о том, как важно не сдаваться и сохранять веру в свои силы. КИМ открыто говорит о своих стремлениях. Его цель — стать легендой не ради славы, а чтобы оставить след в сердцах людей и вдохновить их на собственные свершения.

Для ИГОРЯ КИМА эти цели — не просто слова. Он хочет донести до окружающих, что: настоящая сила — в внутренней стойкости и любви к своему делу.

Его пример мотивирует его любимых слушателей поверить в свои силы и не бояться идти к своей цели.

«Трек «Легенда» очень личный. В нём я рассказываю о том, как сам себя создаю, прохожу непростой путь, но двигаюсь к своей цели несмотря ни на что. Этим треком я мотивирую сам себя, зная, через что я прошёл, чего добился и чего еще добьюсь. Главное — всегда мечтать, не сдаваться, двигаться только вперёд и не предавать самого себя», – комментирует КИМ.

Его слова напоминают нам, что истинная сила рождается внутри нас. И каждый из нас способен стать легендой — важно лишь поверить в это и идти вперед с открытым сердцем.

«Я веду за собой всех вперед, вдохновляя на новые вершины и свершения», – говорит ИГОРЬ КИМ.

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