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Весна в творчестве Olimi: семья, вдохновение и долгожданный релиз

editor
By editor
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olimni
Фото из личного архива Olimi

Весна — время пробуждения, новых начал и ярких эмоций. Для певицы Olimi это ещё и период, когда личное счастье переплетается с творчеством. В преддверии выхода её нового сингла, запланированного на конец марта, мы поговорили с артисткой о самом ценном: семье, праздниках и источниках вдохновения. Международный женский день Olimi традиционно встречает в кругу близких, мы попросили рассказать про самый запоминающейся подарок в ее жизни.

«Особенно запомнился полёт на самолёте Cessna с фигурами высшего пилотажа — настоящий взрыв адреналина! — делится певица. — Но самые важные подарки всегда от детей. Их рисунки, поделки и даже песни, которые они сочиняют… Ценно именно их старание, вложенное в эти трогательные моменты».

В 2025 году праздник прошёл в традиционном семейном формате: прогулка по городу с посещением музеев, а завершился день ужином в ресторане.

«Такие моменты напоминают, что жизнь — уже дар. А когда рядом любимые люди, это ощущается ещё сильнее», — комментирует Olimi.

Певица не скрывает, что её творчество питается любовью к семье. Мама троих детей и счастливая жена, она находит вдохновение в повседневных моментах.

«Семья учит меня ценить простое и настоящее. Это та основа, без которой моя музыка была бы другой», — признаётся артистка.

Новый сингл: весенняя исповедь

Релиз, своего рода творческое признание. В нем, по словам Olimi, сплелись личные переживания и весенняя романтика. «Это очень искренний проект. Здесь есть и энергия, и лирика, но главное — любовь к жизни, которой хочется делиться», — анонсирует певица.

Для Olimi весна 2025 года — время двойного праздника. С одной стороны, это радость семейных моментов, с другой — долгожданный творческий взлёт. И если её новый сингл, как и полёт на Cessna, обещает бурю эмоций, то семья остаётся тем самым «аэродромом», куда хочется возвращаться снова и снова.

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