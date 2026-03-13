Накануне 8 марта Алюминиевая Ассоциация представила фотовыставку «Женщины металлургии». Это серия портретов и историй тех, кто своим ежедневным трудом доказывает: в современной промышленности нет непреодолимых барьеров.

Алюминиевая отрасль – это мир высоких технологий и сложнейших процессов. Чтобы алюминий начал плавиться, печи разогревают до температуры свыше 600 градусов, а готовые слитки могут весить более 20 тонн. Работа металлурга требует колоссальной самоотдачи и преданности делу. И сегодня женщины играют важную роль в этом процессе.Статистика крупнейших отечественных компаний подтверждает: среди рабочих доля женщин превышает 20%, а среди специалистов достигает 55%. Неуклонно растет и число женщин-руководителей. Героини нового спецпроекта – неотъемлемая часть этой тенденции. В проекте принимают участие представительницы Института Легких Материалов и Технологий (ИЛМИТ), Самарского металлургического завода (СМЗ), компании «ИнКомПро», компании «Сатурн», ООО УК «АЛКОР» (управляющая компания ООО «АЛТЕК»), ООО «Несущие Системы», АО «Авиакор — авиационный завод», ГК «Москабельмет», ООО «Завод высотных конструкций», BRO BOATS, РУСАЛ Красноярск, РИАЛ.

«То, что металлургия является сугубо мужской профессией – стереотип, утративший свою актуальность. Сегодня все больше женщин обеспечивают бесперебойную работу предприятий, внося свой вклад в развитие отрасли. Причем происходит это по многим направлениям – в науке, менеджменте, коммуникациях, инженерии и других специальностях», – отмечает председатель Алюминиевой Ассоциации Игорь Игнашов.