Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Алюминиевая Ассоциация представила фотовыставку «Женщины металлургии»

By T1
Накануне 8 марта Алюминиевая Ассоциация представила фотовыставку «Женщины металлургии». Это серия портретов и историй тех, кто своим ежедневным трудом доказывает: в современной промышленности нет непреодолимых барьеров.

Алюминиевая отрасль – это мир высоких технологий и сложнейших процессов. Чтобы алюминий начал плавиться, печи разогревают до температуры свыше 600 градусов, а готовые слитки могут весить более 20 тонн. Работа металлурга требует колоссальной самоотдачи и преданности делу. И сегодня женщины играют важную роль в этом процессе.Статистика крупнейших отечественных компаний подтверждает: среди рабочих доля женщин превышает 20%, а среди специалистов достигает 55%. Неуклонно растет и число женщин-руководителей. Героини нового спецпроекта – неотъемлемая часть этой тенденции. В проекте принимают участие представительницы Института Легких Материалов и Технологий (ИЛМИТ), Самарского металлургического завода (СМЗ), компании «ИнКомПро», компании «Сатурн», ООО УК «АЛКОР» (управляющая компания ООО «АЛТЕК»), ООО «Несущие Системы», АО «Авиакор — авиационный завод», ГК «Москабельмет», ООО «Завод высотных конструкций», BRO BOATS, РУСАЛ Красноярск, РИАЛ.

«То, что металлургия является сугубо мужской профессией – стереотип, утративший свою актуальность. Сегодня все больше женщин обеспечивают бесперебойную работу предприятий, внося свой вклад в развитие отрасли. Причем происходит это по многим направлениям – в науке, менеджменте, коммуникациях, инженерии и других специальностях», – отмечает председатель Алюминиевой Ассоциации Игорь Игнашов.

