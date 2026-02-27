«Добрая лыжня»: 5 причин посетить благотворительный праздник

1 марта в живописном парке Ларисы Лазутиной в Одинцове состоится второй благотворительный праздник «Добрая лыжня». Это мероприятие собирает любителей активного отдыха, среди которых известные личности, представители различных сфер деятельности и именитых спортсменов. Приводим 5 причин, почему стоит посетить мероприятие «Добрая лыжня» всей семьей.
- Уникальное сочетание спорта и развлечений — мероприятие объединяет участников из разных сфер, создавая атмосферу праздника и веселья для всей семьи. К необычному благотворительному событию присоединились сотрудники Московского зоопарка и даже самые необычные гости — роботы из «Робостанции», резиденты активити‑парка TeikaBoom — персонажи популярной компьютерной игры Among Us и мультгерои фиксики из «Фиксипарка». Впервые в лыжных гонках: специалисты из химической и фармацевтической промышленности, владельцы аптечных сетей, эксперты по логистике и медицинскому оборудованию, а также представители золотодобывающей отрасли.
- Поддержка благотворительных программ. «Добрая лыжня» пройдет накануне Всемирного дня слуха, учрежденного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Его цель — повысить осведомленность о профилактике потери слуха, важности ранней диагностики и обеспечения доступа к услугам по реабилитации по всему миру. Это день, когда говорят не только о медицине, но и о равенстве, инклюзии правах глухих и слабослышащих людей. Участие в событии помогает собрать средства для профилактики потери слуха и поддержки людей с нарушениями слуха, что делает ваше участие значимым и полезным.
- Возможность познакомиться с известными личностями — среди участников — олимпийские чемпионы, блогеры и звезды спорта, что позволяет пообщаться с любимыми героями и получить вдохновение. Особым гостем мероприятия станет легендарный лыжник Михаил Талгатович Девятьяров. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам приедет, чтобы поддержать своего сына — Михаила Девятьярова-младшего, чемпиона мира среди юниоров и победителя этапов Кубка мира, а также его супругу Екатерину Бех, известную биатлонистку. Впервые в лыжных состязаниях примет участие и их двухлетний сын Луан. Он пройдет дистанцию 600 метров, в специальном старте для детишек до 5 лет.
- Возможность внести личный вклад в доброе дело — каждый участник, независимо от уровня подготовки, может присоединиться и помочь улучшить жизнь тех, кто нуждается в поддержке. Благотворительное спортивное событие «Добрая лыжня» — это важная социальная инициатива, направленная на привлечение внимания к проблемам слуха и необходимости профилактики нарушений слуха. Мероприятие организовано соцбюро «Добрые проекты» и АНО «Я тебя слышу», которая с 2015 года оказывает помощь детям и взрослым с нарушениями слуха по всей России. В рамках акции, которую поддержал «Совкомбанк», собираются средства, часть которых пойдет на реализацию программ по профилактике потери слуха и созданию доступной среды для глухих и слабослышащих.
- Праздничная атмосфера и возможность провести активный день на свежем воздухе. Разнообразные стартовые дистанции, от детских до профессиональных, позволят каждому участнику — от малышей до опытных лыжников — почувствовать радость движения и заряд бодрости. Веселая музыка, разминка с мультгероями, добавят мероприятию особого колорита и хорошего настроения. В окружении живописных пейзажей парка, создастся незабываемая праздничная атмосфера, объединяющая спорт, добро и заботу о здоровье и обществе.