Амбисаша возвысил страдания женщин в новом треке

17 ноября состоялась премьера трека набирающего популярность исполнителя Амбисаша с интригующим названием «Ты почти как Иисус».

«Песня родилась с фразы «Ты пьешь вино и превращаешь в слезы», – делится артист историей создания трека, – эта красивая метафора пришла мне в голову и вдохновила на дальнейший сюжет и эмоции. Люди часто полагаются на всепрощение, забывая о том, что нельзя спасать других, пока вы не любите самого себя. В этом смысле, каждый из нас — Иисус. Или почти как».

Амбисаша, российский исполнитель в жанре ироничного поп-рока, уже не первый раз «сканирует» женскую душу в собственных композициях. И стоит заметить, женщинам это нравится. Благодаря любви аудитории число слушателей проекта активно растет, а прослушивания недавно превысили миллион. Его песни «вирусятся», попадают в популярные плейлисты и ротируются на крупных федеральных радио и ТВ, включая Love Radio, Русское радио, Юмор FM, Хит FM, Новое радио, ТНТ-Music, Music Box, Музыка первого и многие другие.

«Ты почти как Иисус» – композиция о женщине, переживающей абьюз и способной прощать других, но так и не научившейся прощать себя. В песне Амбисаша указывает на реальные сложности отношений современных девушек и через нотки постиронии помогает взглянуть на себя со стороны, переосмыслив жизнь.

Слоган проекта: «Песни, рекомендованные твоим психотерапевтом», а миссия – борьба с домашним абьюзом.

В отличие от групп, поющих о высокой любви и трепетных расставаниях, Амбисаша поёт о более приземленных проблемах, рассказывая о реальных отношениях без излишней романтизации.

Любопытные факты об Амбисаше:

Название «Амбисаша» объединяет в себе такие понятия, как амбидекстр (артист убежден, что является им с детства), амбиверт, амбивалентность и прочие термины, связанные с двойственностью;

Артист является амбассадором приложения знакомств (параллель с его названием можно заметить в песне «88 чашек кофе»);

Регулярно запускает яркие акции, например, выпустил авторские духи «Господи, хоть бы нормальный мужик» в магазине элитной парфюмерии и коктейль «Я зову тебя Дашей» в одном из ресторанов.