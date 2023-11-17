Наталия Иванова представила новый трек «Мой мальчик». Это искренняя, глубокая, полная личных переживаний и тревог история певицы. «Мой мальчик» значительно отличается по настроению от предыдущих. Это не шуточные «Наташа from Russia» и «Мои подруги», не ностальгическая «Соседи». Это песня-письмо, песня-разговор, песня-молитва, песня-оберег. Она полна грусти, нежности и веры.

«Во время написания я представила, о чем мечтают и что чувствуют женщины, чьи мужья, сыновья, братья участвуют в СВО. Возник образ ангела, и строки появились сами собой. Первый куплет и припев были написаны моментально 30 мая 2022 года», - говорит Наталия.

По её словам, она будто находилась под влиянием какой-то небесной силы, которая подсказывала мелодию, диктовала текст.

Второго куплета пришлось ждать год. Затянувшийся перерыв Наталия объясняет так:

«Мой муж – офицер запаса; когда я писала песню, была беременна шестым ребенком - происходящее воспринималось очень остро. Я была переполнена чувствами, не видела выхода. Чтобы финал песни обрел нужную форму — должны были произойти многие события. Я пришла к пониманию, что мы должны быть спокойны и уверенны, чтобы это чувство передалось «нашим мальчикам». Ждать, молиться, верить и любить, как во все времена ждали, молились, верили и любили русские женщины!»

Мой мальчик, я тебя так жду.

Не сплю и по ночам твержу:

Ты будь спокоен. Слышишь?

Я знаю, что ты дышишь.

Молюсь и говорю: люблю.

Но была и вторая причина, по которой эта песня ждала своего часа целый год. Наталия с командой работали над новым материалом. Хотели дать буст сначала шуточным песням, вроде «Жена не стена» и «Спортивная», чтобы они позволили сделать квантовый скачок, проложили дорогу к более широкой аудитории. После песни «Я не сверну» Наталия твердо приняла решение писать и выпускать свои песни, которые идут из самой глубины души и имеют искренний, настоящий отклик в сердцах слушателей. Так появилась «Мой мальчик». Оголенный нерв, трек, который пробирает до мурашек и рождает внутри непоколебимую веру в то, что все будет хорошо и никак не иначе. Ведь когда мы делим свои страхи, свою боль с другими, мы обретаем истинную силу и можем делиться ей с теми, кто сейчас действительно нуждается в этом.