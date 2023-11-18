Лолита Кокс и Маша оносамо выпустили альбом–аудиофильм «зови меня сила»

«Зови меня сила» — это трогательная история о том, как артисты хотели записать трек-фит, а в итоге получился целый альбом-фит — откровенный и искренний диалог в формате аудиосообщений.

Лолита Кокс (Максим Черкасов) известен своими исцеляющими, позитивными треками-аффирмациями и песнями, которые помогают людям жить и преодолевать трудности. В сентябре 2022 года его клип «Я могу все», снятый в пробке на границе с Казахстаном, стал вирусным.

Новый альбом музыкант записал вместе с Машей оносамо — певицей, исполнительницей и автором песен. Свой необычный, цепляющий голос, в котором чувствуется настоящее, искреннее и живое Маша вкладывает в ёмкие и нередко ломаные рифмы, с налетом фольклора, рассказывая в треках, как она чувствует мир вокруг.

В сборник «зови меня сила» вошли 7 треков, все они были записаны за неделю. Быстрый и импульсивный процесс создания альбома делает его живым и настоящим. Альбом наполнен переживаниями, откровениями, страстью и болью, с которыми сталкиваются герои, когда понимают, что их жизнь больше никогда не будет прежней.

«Этот альбом стал не обычным фитом, а сильным толчком к пониманию, что происходит вокруг. Весь альбом это сплошной диалог между нами и с самими собой! Это слышно как в самих песнях (они даже построены так, что мы часто отвечаем друг другу эхом), так и в том что мы включили туда наши реальные аудиосообщения. Они выступают в роли тропинки, по которой мы ведем слушателя аккуратно, но честно. И все треки выстроены в том порядке, в котором они были написаны», — рассказывает про процесс создания альбома Маша оносамо.

«Мы писали треки из состояния, в котором находились: выражали свои чувства и мысли в моменте. Грязные вокальные записи и сыгранные на эмоциях живые фортепианные партии мы не переписывали для сохранения достоверности», — отметил Лолита Кокс.

Все треки в совокупности отличаются многожанровостью, а альбом — экспериментами с разными стилями и звучанием.