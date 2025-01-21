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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Андрей Фролов откликнется на «Зов русалки»

editor
By editor
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екатерина кабак и андрей фролов в фильме зов русалки
Екатерина Кабак, Андрей Фролов. Кадр из сериала «Зов русалки». Фото © ТВ-3

В Москве завершились съемки детективного сериала «Зов русалки» для телеканала ТВ-3. Главные роли в проекте исполнили Андрей Фролов, Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук и Ирина Темичева. Зрителя ждут необычная история любви, настоящая мистика, а также красивые подводные съемки.

По сюжету в небольшом городке происходит серия убийств. Они носят мистический ритуальный характер. Следствие заходит в тупик, а местные говорят, что во всем виновата русалка, о которой ходит немало легенд. На помощь следствию из Москвы направляют специалиста по серийным убийцам – Юрия Бахтина. Ни в каких русалок он не верит, но чем больше погружается в работу, тем больше начинает сомневаться в верности своих убеждений…

Помимо расследования Бахтину приходится решать и семейные проблемы. Оказывается, в этом городе он жил много лет назад, у него там остались не только старые друзья, но и бывшая жена. В ходе расследования список подозреваемых лишь увеличивается, в него попадают в том числе близкие Бахтину люди. Лавируя между законом, семейными проблемами и препятствиями со стороны антагониста, Бахтин выходит на след убийцы.

«Я очень люблю воду! Могу долго плавать и не уставать даже на глубине и с волнами. Поэтому я очень ждала наши подводные съемки в бассейне, для меня это было большим удовольствием. Было несколько моментов, когда режиссер с первого дубля говорил, что всё получилось, а мне хотелось еще раз опуститься на глубину. Вообще «Зов русалки» был для меня увлекательным путешествием», – говорит актриса Екатерина Кабак.

«Мой герой Юрий Анатольевич Бахтин – человек глубокий, многогранный и очень непростой. Свою сущность он определяет фразой: «Если я берусь за дело, то довожу его до конца, и хочу сделать это красиво». У него очень трагедийное прошлое, которое преследует его на протяжении всей нашей истории. По профессии Бахтин – оперативник, специализирующийся на поимке маньяков. В сериале происходит много загадочных событий, с которыми моему герою предстоит разобраться. Два ключевых момента переворачивают его жизнь с ног на голову, ставя перед невероятно болезненным выбором. На его месте я бы, наверное, поступил так же… Вообще, прочитав сценарий, я очень долго разбирался, как вместить в себе все противоречия и переживания Бахтина, у которого столько скелетов в шкафу. Для артиста подобная роль – большой подарок и одновременно большое испытание. Если честно, я не очень люблю смотреть проекты, в которых сыграл, но этот посмотрю обязательно», – рассказывает актёр Андрей Фролов.

«Зов русалки» – это детектив, где каждому герою приходится делать сложный выбор, когда нет правильного решения, есть только необходимое. В этом проекте все по-настоящему: от сюжета, который обнажает человеческие пороки и заставляет взглянуть судьбе в глаза, до съемок, где актеры без дублеров и каскадеров исполняли сложные трюки. Также было много подводных съемок, и, несмотря на погодные условия, актеры стойко входили в холодную воду несколько дублей подряд», – делится креативный продюсер Ольга Савицкая.

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