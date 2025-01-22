Фильм ужасов «Синистер. Обитель зла» выходит в прокат

Компания «Кинологистика» выпускает в российский прокат картину «Синистер. Обитель зла» — фильм ужасов, впервые представленный зрителям в основной программе Роттердамского кинофестиваля.

«Синистер. Обитель зла» — дебютный фильм талантливых камбоджийских сценаристов и режиссеров Инрасотхитхеп Нетх и Сокйоу Чеа. Исследуя вневременной конфликт человека и абсолютного зла, в котором наследие прошлого может обернуться и спасением, и проклятием, создатели картины рассказывают завораживающую историю соседства жутких духов, древних ритуалов и ответственности за некогда принятые решения.

Художница манги Сория вместе со своим молодым человеком отправляется в Камбоджу. Пара останавливается в обветшалом жилом комплексе, и вскоре Сорию начинают мучить кошмарные видения. Она понимает, что с этим домом и его жильцами, которые показались поначалу слишком дружелюбными, что-то не так. Что они скрывают? И какие тайны прошлого хранит этот дом?

Мировая премьера фильма состоялась в рамках престижных смотров: хоррор представили на Международном Роттердамском кинофестивале и Международном кинофестивале в Сиэтле. Пресса и экспертное сообщество встретили картину тепло: критики хвалят захватывающий сюжет, уникальный визуальный стиль, оммажи классическим фильмам ужасов и грамотное сочетание саспенса и хоррора. Asian Movie Pulse называет картину «одним из самых впечатляющих открытий в камбоджийском жанровом кино», а The Film Verdict подчеркивает умелое переплетение специфики хоррора и размышлений об истории, заявляя, что фильм «намекает на необходимость считаться с политическим прошлым Камбоджи».

«Идея фильма родилась, когда мы наткнулись на старое здание в Пномпене», — рассказывают режиссеры. «И сегодня, на фоне стремительного развития города и страны, это здание могло бы рассказать много историй… Мы подумали, что старый жилой комплекс будет очень хорошим образом для психологического фильма». Так ветхий дом времен красных кхмеров стал одним из главных персонажей фильма.

В главной роли – Тханет Тхорн, звезда киноиндустрии Камбоджи, получившая известность благодаря работе в фильме «Время признаний» (2014) оскароносного режиссера Режиса Варнье. Ее партнером стал японский актер Ёсихико Хосода, прославившийся своей игрой в культовой дораме «Я дарю тебе свою первую любовь» (2009).