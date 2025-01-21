«Дорогой родственник» – женские истории в сатирической комедии Анны Пармас

Сатирическая комедии «Дорогой родственник» режиссера Анны Пармас («Нереалити», «Исправление и наказание», «Давай разведемся!») – это история про женщин из одной большой семьи, у которых на пути к мечте — покупке отдельного жилья — встает непутевый родственник и рушит все их планы. В ролях — Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев, чей дуэт зрители уже видели в сериале Анны Пармас «Исправление и наказание».

Роли в проекте также исполняют Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин-мл.

Семья Громовых, которая состоит главным образом из женщин, решает разъехаться. Покупатели квартиры найдены, аванс потрачен, планы построены. Проблема одна: в квартире прописан Дима, бывший муж старшей дочери Ирины (Анна Михалкова), алкоголик, ушедший из семьи несколько лет назад.

Делать нечего, придется отыскать Диму и уговорить его выписаться из квартиры. И, если с первым пунктом особых проблем не возникло, то вторая часть плана с треском проваливается: Дима не намерен расставаться с жилплощадью.

Вместо этого он продолжает пить и портить всем жизнь. Уставшим от его выходок женщинам становится ясно: с Димой придется расправиться. В попытке решить квартирный вопрос они прибегнут к самым изощренным методам.

В сериале «Дорогой родственник» нестандартно раскрывается тема большой семьи: десятилетия совместной жизни и отсутствие личного пространства всех утомили, но каждой из женщин – а все решения в этой семье принимают именно женщины – долгое время было неловко признаться в том, что им хочется жить иначе. Живя под одной крышей, они будто не чувствуют себя родными, но, когда мечта о переезде вдруг оказывается под угрозой, Громовы и Тихоходовы, сражаясь с Димой, начинают по-настоящему сближаться и видеть в родных близких и понятных людей. Появление Димы запускает процесс важных перемен, благодаря которым героини смогут проявить свои и худшие, и лучшие черты.