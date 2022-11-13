Андрей Горбачёв: «Культура и музыка – те небольшие ниточки, которые ещё связывают наш мир»

В рамках нового регионального культурного проекта государственный центр народного творчества Омской области проводит мастер-классы для учащихся и преподавателей детских школ искусств по подготовке к участию в конкурсных событиях проекта. Поделиться опытом в Омск приехал заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, исполнитель и лауреат международных конкурсов Андрей Горбачёв. В эксклюзивном интервью для «Омск Здесь» музыкант рассказал, как сегодня живёт балалайка в России и за её пределами.

«Мы проводили недавно исследование, магистерскую диссертацию защитил наш выпускник, кстати, сибиряк – Говоров Никита. Эта работа показала, что в 95 процентах случаев люди ассоциируют балалайку с фольклорным народным исполнительством (то, какой балалайка была больше полутора веков назад), и, к сожалению, за эти прошедшие сто с лишним лет в общественном сознании не утвердился пока имидж инструмента как классического. Здесь, конечно, нужна серьёзная поддержка средств массовой информации, потому что именно они формируют мышление миллионов людей. Мы можем сколько угодно играть концертов с симфоническим оркестром, в частности в Омске часто звучит балалайка с симфоническим оркестром, но этих концертов недостаточно, здесь нужны серьёзные программные проекты. На мой взгляд, всё изменится, когда китайцы начнут популяризировать её, по сути, безграничные возможности, а они уже начали», – отметил Андрей Горбачёв.

«В 2017 году мне удалось сыграть сольный концерт в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Воспринимали меня абсолютно так же, как воспринимают любого хорошего классического музыканта. Во-первых, это всех удивляет, потому что классическую балалайку не так часто можно услышать. Если это делают талантливо, профессионально и ярко, то принимают с восторгом. Когда я играл в Карнеги-холле, вышла статья в одном известном СМИ «Балалайка против санкций», и я бы сказал, не против санкций, ведь когда есть балалайка, то и санкций быть не может. Культура и музыка – те небольшие ниточки, которые ещё связывают наш мир. Мне кажется, что балалайка обладает ярко выраженными эмоциональными признаками в мировом общественном сознании: любой человек, взяв этот инструмент в руки, априори считается представителем российской культуры. У нас есть мальчик в Германии, он афроевропеец, но, когда он берёт балалайку, его сразу ассоциируют с русской культурой. При этом мы играем сложнейшие классические сочинения – мы изъясняемся на западноевропейском музыкальном языке, мы для них понятны в своей музыке. Это становится всё более актуально», – рассказал профессор в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь».

«Есть давняя традиция российской интеллигенции: учиться надо там, где можно больше взять, а работать там – где можно больше отдать. Мастер-классы важны не только для детей. Конечно, моя задача – вдохновить ребёнка на занятие, а сейчас с мотивацией не всегда всё хорошо. Ещё очень важно общение с педагогом, потому что очень быстро развивается жанр, меняется репертуар, технологии, так как у нас молодой инструмент. Очень важно, чтобы педагоги чувствовали, как мы говорим, на кончиках пальцев, то, что происходит в педагогике и исполнительстве, чтобы они точно понимали, куда направлять траекторию движения развития своих выпускников. Педагоги – профессионалы, они знают, как это делать, но важно освежить их взгляд на профессию, придать какой-то новый импульс их работе. Прямой контакт важен! Мы обмениваемся и репертуаром, и новациями, последними достижениями. Мы внимательно следим за развитием психологии и психофизиологии, потому что мы прежде всего работаем с подсознанием ребёнка, а оно часто преподносит нам сюрпризы, и мы должны знать, как это работает. Я очень благодарен за то, что у меня есть такая возможность – проводить мастер-классы и заражать любовью к этому прекрасному, чуткому и нашему родному музыкальному инструменту», – заявил Андрей Горбачёв.

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