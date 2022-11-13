Dino MC47 & Istokiya представили новый сингл «Синий дым»

Dino MC47, известный своими громкими синглами и дуэтами «Ты больше не моя», «Сделай шаг», «Навсегда» и другими, представил новый трек «Синий дым», записанный совместно с Istokiya — хип-хоп исполнителем, владельцем продакшн-студии ISTOKIYA Music Lab.

В сингле искусно сочетается брутальность, любовная лирика, свобода и зависимость одновременно.

По словам исполнителей, вдохновение они черпали в любви, женщинах и чувствах. «Я хотел, чтобы не только меня, но и моих слушателей эта песня вдохновляла на любовь. В ней особый вайб ночного города, очень много метафор и монолог с собой. Тем не менее, никаких выводов вы не услышите — предлагаю каждому додумать самому и поставить точку за меня», — рассказывает Dino MC47.

«Синий дым» — трек, который прекрасно отражает творчество Dino MC47 и является грамотным продолжением дискографии, ведь рэп-исполнитель известен тем, что в своих треках поднимает такие острые темы, как социум, общество и политика, а также исполняет лиричные треки о любви и жизни.

Послушать трек можно на всех цифровых площадках.

Напомним, Dino MC47 — российский рэп-исполнитель. Бывший участник российского хип-хоп альянса «DРЕМУЧИЕ», групп «Big Black Boots» (2000—2002) и «VIP77» (2002—2004), начавший свою сольную карьеру в 2008 году. Istokiya — hip-hop исполнитель, владелец продакшн-студии ISTOKIYA Music Lab и автор саундтрека «Эксперимент» к фильму «Гости».

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