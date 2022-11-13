В рамках проекта «Подмосковный АРТ-визит» в Люберцах выступил народный коллектив из Мытищ

12 ноября в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» в городском округе Люберцы выступил любительский коллектив из городского округа Мытищи. В Культурно-просветительском центре народный коллектив «Ансамбль русской песни «Чебатуха» представил концертную программу «Русская песня».

Ансамбль был создан в 1984 году. С 1991 года его руководителем является заслуженный работник культуры Московской области Алла Захарова.

В состав ансамбля входят 16 участников, преданных русской национальной культуре и песенным традициям. Впервые звание «Народный» коллектив получил в 1992 году, и с тех пор каждые три года успешно подтверждает это почетное звание.

В репертуаре коллектива русские народные песни – календарные, плясовые, игровые, хороводные, авторские и казачьи песни, песни казаков России. Ансамбль – неоднократный участник фольклорных праздников, конкурсов и фестивалей Подмосковья, Москвы, России, ближнего и дальнего зарубежья.

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