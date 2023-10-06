«Смешарики снимают кино» – это сборник, состоящий из четырёх короткометражных фильмов, каждый из которых создан в уникальном жанре и содержит отсылки к шедеврам мирового кинематографа. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

Важное место в киноальманахе занимает музыка. Бессменные композиторы проекта – Марина Ланда и Сергей Васильев создали волшебные партитуры, используя различные музыкальные приёмы, чтобы зритель был окутан сюжетом не только визуально, но и с точки зрения аудиального восприятия. Каждая композиция – неотъемлемая часть драматургии и важное дополнение к действию.

В эпизоде «Героические хроники героев» трек «Таверна» исполнил известный рок-музыкант и лидер группы «КняZz» Андрей Князев. Автор музыки и слов Сергей Васильев признается, что вдохновлялся классическими ирландскими мотивами. Композиция, словно специально написана для Князя органично воссоздает атмосферу готической сказки, в которой зрители вместе со Смешариками встречают настоящих колдунов, троллей и гоблинов.

Сам Андрей Князев так прокомментировал новость:

«Решил принять участие поскольку воспринимаю проект "Смешарики" не только развлекательным, но и всесторонне образовательным для детей. А благое дело, как не поддержать. Зрителям желаю хорошо учиться, слушаться родителей, уважать окружающих и много мечтать. Лучшие мечты обязательно однажды воплотятся в жизнь».

Еще один сюрприз для меломанов – саундтрек Aliens для эпизода «Звёздная принцесса» написал популярный российский электронный музыкант и битмейкер DVRST («дивёрст»), у которого уже был опыт создания музыки для медиапроектов, в частности, для игры Atomic Heart. Поскольку в этой серии Смешарики сталкиваются со внеземными существами, создатели сериала решили привлечь необычного для круглой вселенной саунд-продюсера, который сумел добавить атмосферу космической одиссеи.

«Для меня это один из любимых мультфильмов детства, и когда мне представилась возможность поучаствовать в создании саундтрека к новой серии, я с радостью согласился. Надеюсь зрителям понравится наша совместная работа!» - прокомментировал своё участие DVRST.

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