В День учителя группа Ва-Банкъ выпустила клип на песню «Учитель», которая стала саундтреком к спортивной драме «Легенда о самбо». Выход фильма приурочен к празднованию 85-летия самбо, которое будет отмечаться именно 16 ноября 2023 года. Автором песни «Учитель» выступил музыкант и композитор Александр Ф. Скляр. Режиссером клипа, как и фильма «Легенда о самбо», стал Андрей Богатырев.

Клип на песню «Учитель» группы Ва-БанкЪ и Александра Ф. Скляра сопровождается кадрами из фильма «Легенда о самбо», где рассказывается история главных героев картины — создателей искусства самообороны Виктора Спиридонова и Василия Ощепкова, также их ученика Анатолия Харлампиева. Рассказ в картине ведется от имени ученика — Анатолия Харлампиева, который, несмотря на сложные исторические времена, сохранил труд своего учителя и донес его до потомков, и вот уже много десятилетий самбо является одним из главных видов спорта в нашей стране, которым в России занимается более 2 миллионов человек. Для самого Василия Ощепкова самбо был не просто вид спорта, но и жизненная философия, которая способна сделать из бойца настоящего человека.

Александр Ф. Скляр (группа «Ва-БанкЪ»):

– Мне очень понравился предыдущий фильм Андрея Богатырева «Красный призрак», и я откликнулся на его предложения написать для его нового фильма песню. Она звучит на титрах. Я хотел, чтобы в этой песне был не только некий итог фильма, но и нечто большее, чтобы послевкусие оставалось и от самой песни. Ведь что такое учитель? Это тот человек, который присутствует в нашей жизни, и когда он рядом, то, может быть, он не всегда может ответить на все вопросы. Но именно то, что этот человек был рядом, для нас становится особенно понятным и очевидным тогда, когда он уходит. И самое главное предназначение учителя — это сделать из ученика человека. Если ему это удалось, значит это и был настоящий учитель. Именно об этом моя песня и в каком-то смысле именно об этом фильм «Легенда о самбо.

Режиссер Андрей Богатырев:

– Еще в детстве я слушал группу Ва-Банкъ и конечно, не мог себе представить что когда-то смогу предложить Александру Ф. Скляру написать песню для своего фильма. Был очень рад, что он согласился и сделал песню, которая собрала воедино все смыслы фильма, а также задала образ на вечную тему — тему взросления. Ведь учитель действительно учит тому, как он живет сам.

Сюжет картины «Легенда о самбо» сконцентрирован на истории создания национальной борьбы, которая сама по себе является не только видом спорта, но и жизненной философией. Самбо воспитывает и закаляет характер и все те качества, которые нужны не только на спортивной арене, но и в жизни. Именно это стремились передать в своей работе авторы фильма.

Над картиной работали: генеральный продюсер фильма Татьяна Воронецкая, продюсеры Константин Ёлкин, Андрей Богатырев, Елена Белова, Вольфганг Черни, композитор Сергей Соловьёв; актёры: Дмитрий Павленко, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Ольга Сташкевич, известный австрийский актёр Вольфганг Черни и Антон Вохмин — вся та группа, которая работала над созданием истерна «Красный призрак», поддержанного критиками и зрителями.

Картина совместного производства Кинокомпаниии «АБС», студии «Хлеб» и кинокомпании «Russian World Vision». Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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