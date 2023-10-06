Наталья Гордиенко представила акустическую версию песни и видео на стихи Михаила Гуцериева и музыку Максима Фадеева «На синих озёрах». Совместная работа в новой версии авторов звучит иначе, а певица обратилась к необычным инструментам — за арфой мы увидели известного музыканта Екатерину Дворецкую, а также услышали кахон и драм-машину. Благодаря такому нежному звучанию Наталья показала, как важно быть мягкой, чуткой. Ведь в каждой женщине, даже такой сильной, сокрыт безусловный трепет и красота.

Наталья поделилась своими впечатлениями: «Безусловно, мне хочется, чтобы моя музыка не просто звучала, а была услышана и дошла до сердец. В акустике, на мой взгляд, эта песня зазвучала ещё более тонко и ласково. Получилась аллегория на образ сильной женщины, которой иногда тоже нужно открыться, прижаться к тёплому плечу, не скрывая ранимости».

В акустической версии «На синих озёрах» мы видим совсем другую Наташу — хрупкую, задумчивую и нежную.

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