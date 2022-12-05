Андрей Мерзликин, Светлана Иванова и Сергей Пускепалис стали лауреатами юбилейной премии «Событие года»

Журнал «КиноРепортер» отметил свой десятилетний юбилей и подвел итоги 2022 года, объявив со сцены легендарного кинотеатра «Иллюзион» имена лауреатов премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения.

Экспертный совет премии оценивал не только художественный уровень фильмов, почетная награда также не обходит вниманием представителей киноиндустрии и телевидения, оказавшихся в центре внимания благодаря своим работам и зрительскому признанию. Хозяйкой церемонии по традиции выступила Мария Лемешева — основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер».

«Это был очень непростой год — как для нашей страны в целом, так и для отечественной киноиндустрии. Эксперты пугали смертью кинопроката, по поводу производства прогнозы тоже были неутешительными. К счастью, все оказалось не настолько страшно, но в такой ситуации мы сочли просто невозможным отказаться от проведения нашей премии. Потому что основная миссия нашего журнала — поддержка российского кинематографа, а он в ней сейчас нуждается как никогда! Я рада, что нам удалось собрать самых ярких представителей кино и телевидения и показать, что мы, вопреки всему, вместе, продолжаем двигаться вперед и делать мир лучше», — сказала Мария Лемешева.

Вечер украсила живая музыка: на сцене импровизировали актер, композитор, музыкальный руководитель спектакля Театра на Малой Бронной «Гамлет in Moscow» Марк Кондратьев и лауреат международного конкурса «Пушкин-Сакс», музыкант «Группировки Ленинград» Дмитрий Горевой. Песня «Летел и таял» группы «АукцЫон» в исполнении Марка Кондратьева была посвящена всем ушедшим в этом году людям, которые внесли неоценимый вклад в киноиндустрию страны. Зал почтил память ушедших стоя.

Лауреаты «События года – 2022»:

«Актером года» был признан Андрей Мерзликин за свою работу в сериалах «Художник» и «И снова здравствуйте!», а также военной драме «Первый Оскар». Свой приз он получил из рук заместителя генерального директора «Газпром-Медиа», директора телеканала ТНТ Тины Канделаки.

«Сидя в зале, я отметил, с какой избирательностью «КиноРепортер» подошел к выбору лауреатов. И мне очень приятно, что я оказался в такой компании. Я вспомнил, как меня в детстве впервые похвалила мама за то, что я помыл посуду, — мой труд был увиден и оценен. И я надеюсь, сегодня она узнает об этом призе, и они с папой будут счастливы. В принципе, я все делаю для того, чтобы порадовать своих родителей», — сказал Андрей Мерзликин.

«История знает не так много примеров, когда из больших актеров выросли большие режиссеры. И все эти имена хорошо известны. Чтобы эти актеры были великими и обрели величие и по ту сторону экрана — таких и вовсе практически не бывает. Разве что Клинт Иствуд и Никита Сергеевич Михалков. Я надеюсь, что талант сегодняшнего лауреата позволит ему идти поступательно и дальше, неуклонно двигаясь в обоих направлениях. «Лучший актер» 2022 года Андрей Мерзликин — наш добрый друг и партнер нашего канала, блестящий комедийный и драматический актер», — прокомментировала победу актера Тина Канделаки.

«Актрисой года» стала Светлана Иванова, впечатлившая экспертный совет премии главными ролями в историческом сериале «Собор» и социальной драме «Обоюдное согласие». Хрустальную звезду актрисе вручил режиссер Клим Шипенко.

«Я снимаюсь в кино 20 лет и хочу сказать, что сейчас эта награда для меня еще важнее, чем когда я только начинала. А в своей благодарственной речи со сцены я отдельное внимание уделила сценаристам, потому что, когда так круто написана роль, играть одно удовольствие», — призналась Светлана Иванова.

«Открытием года» экспертный совет выбрал Никиту Кологривого, ставшего в этом году самым востребованным молодым российским актером. В 2022-м на его счету 10 громких проектов, причем практически в каждом у Никиты была ключевая роль. Вручил приз артисту актер и режиссер Кирилл Плетнев, у которого он дебютировал в фильме «Жги!».

В номинации «Мастер-класс» в этом году «КиноРепортер» отдал дань памяти прекрасному актеру и человеку Сергею Пускепалису, трагически погибшему в автомобильной аварии в сентябре. Его роли в одном из лучших фильмов этого года «Сердце пармы» и в только закончившемся на Первом канале третьем сезоне сериала «Шифр», который посвятили ему, в очередной раз продемонстрировали величину таланта артиста.

«Отца уже нет, а 4 декабря у него две премьеры. Значит, его работы продолжают жить. Значит, все не зря», — сказал актер Глеб Пускепалис, получивший приз за отца.

Статуэтка в номинации «Телеперсона» досталась телеведущей Юлии Барановской, которая с первых дней начала СВО работает в ДНР и ЛНР над документальным проектом «Женщины Донбасса». Журналистку поздравила со сцены легенда отечественного телевидения Анна Шатилова.

«Однажды у меня был срыв: я села в машину и сказала, что больше не могу и хочу уехать и больше никогда этого не видеть и не слышать. Но собралась с силами и стала работать дальше. Я искренне считаю, что происходящее в Донбассе в последние 8 лет можно понять только через судьбы простых людей. Благодаря этому проекту нам удалось собрать средства для помощи мирным жителям Донбасса», — призналась Юлия Барановская.

«Прорывом года» эксперты выбрали документальный фильм Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император», доказавший, что картины этого жанра могут становиться кассовыми хитами.

«Сериалом года» стала драма «Нулевой пациент», не только снятая на высочайшем техническом и художественном уровне, но и содержащая глубокий нравственный посыл.

«Нашей главной задачей было не спекулировать на теме, и мы каким-то невероятным образом это сделали. Это какая-то фантастика: даже врачи не смогли сказать о нашем сериале ни одного плохого слова!» — отметил один из режиссеров сериала Сергей Трофимов.

А «Проектом года» был назван повторный прокат фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», собравших наибольшую кассу среди всех ретроспективных показов 2022 года и не потерявших актуальность и зрительскую любовь даже спустя время.

«Это огромная удача и счастье, что наш фильм обрел вторую жизнь, и новое поколение зрителей смогло посмотреть его в кинотеатрах в этом году. Кино непременно нужно смотреть на большом экране и никак иначе. Многое теряется, когда его смотрят на компьютере или тем более на телефоне», – заявил народный артист РФ Виктор Сухоруков, сыгравший в легендарной дилогии одну из главных ролей.

На церемонии собрался весь цвет профессионального сообщества: Клим Шипенко, Дмитрий Дюжев, Олеся Судзиловская, Дмитрий Дибров, Юрий Антонов, Николай Лебедев, Юрий Быков, Дмитрий Борисов, Петр Буслов, Кирилл Плетнев, Александр Домогаров, Сергей Филин, Сергей Степанченко, Наталья Мокрицкая, Аркадий Водахов, Мария Кравченко, Денис Власенко, Вячеслав Чепурченко, Кирилл Зайцев, Анна Шатилова, Алексей Чадов, Татьяна Судец, Максим Шабалин, Ирина Гринева, Анастасия Макеева, Евгений Дятлов, Джаник Файзиев, Анна Чурина, Елена Захарова, Владимир Гомельский, Иван Добронравов, Олег Гаас, Никита Волков, Егор Корешков, Сергей Кемпо и многие другие звезды кино и телевидения.

Торжественный вечер завершил известный рэпер ST, который исполнил песню «Вечно молодой» с мелодией из фильма «Брат 2». Композицию артист написал в память о Сергее Бодрове. Однако ее слова прозвучали символично: журнал «КиноРепортер» также остается вечно молодым и всегда актуальным, как и герои, о которых он пишет, и лауреаты премии «Событие года».

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